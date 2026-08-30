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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دنيا عبد العزيز تنعى ياسمين أبو النجا ابنة نجلاء فتحي: «قلبي موجوع عليكي قوي»

دنيا عبدالعزيز وياسمين أبوالنجا
دنيا عبدالعزيز وياسمين أبوالنجا
يارا أمين

نعت الفنانة دنيا عبدالعزيز، ياسمين سيف الله أبو النجا، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، معربة عن حزنها الشديد لفقدانها.

وكتبت دنيا عبدالعزيز عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «من وقت فيلم الجراج والناس افتكروني بنت النجمة الكبيرة نجلاء فتحي، والحقيقة إن ياسمين بنتها الوحيدة اللي من يوم ما قابلتها حبتها حب خاص، زي ما حبيت أمها، لأني بدأت حياتي وسطهم ومعاهم».

وأضافت: «بس ماكنتش أعرف إن ياسمين هاتسيبنا بدري كده، قلبي موجوع عليكي قوي، ربنا يصبر بنتك ويصبر والدتك وكل اللي بيحبوكي، فراقك يكسر القلب».

واختتمت دنيا عبدالعزيز نعيها قائلة: «ياسمين سيف الله أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي في ذمة الله، ادعولها بالرحمة».

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