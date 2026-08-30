هنحاسب اللى غلط.. أول رد من عصام عبدالفتاح على واقعة ابن المعلم ومحمد معروف| خاص

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام أنه ستكون هناك إجراءات صارمة حيال عناصر اللعبة التى تهاجم التحكيم المصري.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة على نظيره فريق زد بهدفين دون رد أحرزهما أشرف بنشرقي وطاهر محمد طاهر فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثانية فى بطولة الدوري الممتاز.

كان الإعلامي كريم حسن شحاته قال عبر قناة الحياة: الحكم محمد معروف قال لوائل جمعة: خرجوا علي محمود، عنده إنذار وأنا مش هعرف أحميه تاني.

فيما رد وائل جمعة مدير الكرة في النادي الأهلي قائلا: ما تردد عن حديث الحكم محمد معروف معي لتبديل علي محمود لاعب الفريق خوفا من حصوله البطاقة الحمراء في لقاء زد.. كلام كاذب وغير صحيح .. مستحيل أن يحدث ذلك من الأساس.

قال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: بكرة هناخد القرارات فى إجتماع رسمي .

تابع عصام عبدالفتاح: واقعة كريم حسن شحاتة لن تمر مرور الكرام وهناخد قرارات وبيان رسمي من اتحاد الكرة بعد إجتماع الغد.

وعن الإستماع إلى محادثة الحكم محمد معروف مع غرفة تقنية الفيديو خلال مباراة الأهلي وزد قال عصا عبدالفتاح: لسه مفيش أى شئ وننتظر إجتماع الغد لإتخاذ اللازم حيال واقعة الإعلامي كريم جحسن شحاتة فى مباراة الأهلي وزد.

شدد عصام عبدالفتاح على أن هناك حالة من الإستياء لدى لجنة الحكام من بعض الإعلاميين ومن أسرة التحكيم بسبب الأكاذيب التي تتردد حول التحكيم.

أشار إلى أن هناك قرارات حاسمة وحازمة سوف يتم إتخاذها فى إجتماع الغد للجنة الحكام بشأن الهجوم على التحكيم.

وعن التقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد الإعلاميين الذين يقومون بتوجيه اتهامات إلى التحكيم قال: كل الخيارات على طاولة إجتماع لجنة الحكام غدا لحماية قضاة الملاعب.