موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد برج العرب، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين المصري البورسعيدي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2026-2027.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، خاصة أنها تجمع بين فريقين نجحا في تحقيق العلامة الكاملة خلال أول جولتين، ليشتد الصراع مبكرًا على قمة جدول ترتيب المسابقة.

بيراميدز يواصل انطلاقته القوية

يدخل بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في الجولة الماضية، بالفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد.

وكان بيراميدز قد استهل مشواره في الدوري بتحقيق الفوز على غزل المحلة، ليجمع الفريق 6 نقاط كاملة من مباراتين، ويتواجد ضمن فرق الصدارة.

المصري يحافظ على العلامة الكاملة

على الجانب الآخر، يواصل المصري البورسعيدي بدايته القوية في الدوري، بعدما تغلب على المقاولون العرب بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية.

وكان الفريق البورسعيدي قد حقق الفوز أيضًا في الجولة الافتتاحية أمام سموحة، ليحصد 6 نقاط ويشارك بيراميدز وطلائع الجيش في صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة المصري وبيراميدز

ومن المقرر أن يستضيف المصري البورسعيدي نظيره بيراميدز على استاد برج العرب، غدا الإثنين الموافق 31 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

صراع على قمة الدوري

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية في ظل تساوي المصري وبيراميدز وطلائع الجيش في رصيد 6 نقاط، بعدما حقق كل فريق انتصارين خلال الجولتين الأولى والثانية.

ويطمح بيراميدز إلى مواصلة انتصاراته والحفاظ على وجوده في صدارة المسابقة، بينما يسعى المصري لاستغلال إقامة المباراة على أرضه وتحقيق فوز جديد يمنحه دفعة قوية في سباق المنافسة على المراكز الأولى.