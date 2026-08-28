قرر الكابتن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي المصري استمرار الفريق في تدريباته مساء اليوم الجمعة وذلك استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة من دوري "أورا" والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر اقامتها في الثامنة مساء الاثنين المقبل على ستاد السويس الجدبد.



المصري يواصل تدريباته بلا راحة استعدادًا لملاقاة بيراميدز

خاض المصري مساء الخميس مباراته بالجولة الثانية من الدوري على الملعب ذاته وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق المقاولون العرب وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيد النسور الخُضر للنقطة السادسة من الفوز بمباراتي سموحة والمقاولون العرب، فيما يظل رصيد ذئاب الجبل خاليًا من النقاط بعد هزيمته في مباراتيه أمام طلائع الجيش والمصري.