قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفتوى والتشريع: منع إقامة مبانٍ بالمنطقة المحظورة في نهر النيل إلا للنفع العام
بلدية طرابزون تستعد لإطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع المدينة
اقتراح مثير من خالد طلعت لإنهاء أزمة التحكيم في الدوري
العودة الخيار الوحيد أمامه.. الزمالك يحاصر بيزيرا بإجراءات قوية
زلزال داخل الحكومة البريطانية.. مسئولة رفيعة تتمنى موت نتنياهو
كامل الوزير يكشف عن خطة الدولة الشاملة للانتهاء من منظومة النقل الجماعي الحديثة
فليك يطمئن جماهير برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم: سيحصل على فرصته
الشروط والوثائق المطلوبة.. خطوات تحديث بطاقات التموين 2026 ورابط الموقع الرسمي للوزارة
محافظ الغربية يتابع تداعيات حريق مستشفى كفر الزيات العام.. ويطمئن على انتظام تقديم الخدمات الطبية
خسوف القمر يتكرر.. ما هي الأسباب وموعد الكسوف الشمسي المرتقب
إيران كلمة السر.. التفاصيل الكاملة لأزمة فرع بنك مصر في الإمارات
ماذا تصدر مصر للصين؟.. هذه أبرز السلع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الصحة: تطعيم 21 مليون طفل لرفع المناعة المجتمعية خلال أكتوبر

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
رحمة سمير

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية، من خلال لجنة التحقق الإقليمية، أعلنت في نوفمبر 2022 نجاح مصر في القضاء على الانتقال المستوطن للحصبة والحصبة الألماني.

وأوضح في مداخلة خلال برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه الشهادة تعني خلو مصر من أي نوع من أنواع استيطان الحصبة والحصبة الألماني، لكنها لا تعني انتهاء الحصبة من دول العالم، مشيرًا إلى ظهور تفشيات في بعض الدول بين فترة وأخرى.

تحرك استباقي للحفاظ على الإنجاز
وأكد أن الحفاظ على هذا الإشهاد يتطلب تحركًا استباقيًا من الدولة المصرية ووزارة الصحة وقطاع الطب الوقائي، موضحًا أن الوزارة تنفذ من وقت إلى آخر حملات لزيادة المناعة ورفع درجة المناعة المجتمعية ضد الحصبة والحصبة الألماني.

وأشار إلى أن إحدى هذه الحملات ستنطلق في الأول من أكتوبر، بهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، مستهدفًا نحو 20 مليونًا أو ما يقرب من 21 مليون طفل، من خلال ما يقرب من 23 مليون جرعة تطعيم.

وأوضح أن الحملة ليست بديلة عن التطعيمات الروتينية، مؤكدًا أن الحصبة والحصبة الألماني والنكاف يتم التطعيم ضدها بصورة روتينية لجميع الأطفال، بينما تستهدف الحملة زيادة المناعة المجتمعية ضد الحصبة إلى ما يقرب من 95%.

وكشف عبد الغفار أن الحملة تتضمن أكثر من 5000 نقطة تطعيم، إلى جانب 286 مخزنًا فرعيًا في الإدارات الصحية بالمحافظات الـ27، فضلًا عن 27 مخزنًا رئيسيًا في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المخازن الرئيسية الموجودة في وزارة الصحة والسكان بالقاهرة.

حملات متنقلة للوصول إلى الأطفال
وأوضح أن الوزارة ستعتمد على قواعد البيانات الخاصة بالمواليد والأطفال في المراحل العمرية المختلفة، والتي أصبحت متاحة من خلال رقمنة المنظومات والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن فرق الحملات المتنقلة ستتحرك إلى المنازل ضمن حملات «طرق الأبواب»، كما ستتوجه إلى المدارس، والحضانات، والأماكن التي يوجد بها الأطفال المستهدفون.

وأكد أن الفرق ستتوجه إلى المدارس، خاصة مع بدء الدراسة في شهر سبتمبر، للوصول إلى الفئات العمرية المستهدفة، كما ستتوجه إلى الأطفال الموجودين في الحضانات.

ولفت إلى أن الحملات ستتواجد في الكنائس والمساجد، إلى جانب حملات طرق الأبواب التي تنتقل من بيت إلى بيت ومن قرية إلى قرية، بهدف الحفاظ على المناعة المجتمعية فوق 95%.
https://www.youtube.com/watch?v=2HZs9Qpru90

متحدث «الصحة» الصحة طفل رفع المناعة المجتمعية أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

بيزيرا

تفاصيل جديدة بشأن موقف بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

الذهب

قبل ما تشتري ذهب.. 7 تفاصيل ممكن تغيّر قيمة الفاتورة بالكامل

تنسيق الرغبات

مشرف التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة: تعاملوا مع الرغبة الـ75 كأنها الأولى

صورة ارشيفية

برنامج الأغذية العالمي: 14 منطقة في السودان تواجه خطر المجاعة

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد