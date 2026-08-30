متخصص في الملف الطبي: مبادرة القضاء على فيروس «سي» أبرز إنجاز صحي في مصر خلال السنوات الأخيرة

قال عبد المجيد عبد الله، المتخصص في الملف الطبي، إن مبادرة القضاء على فيروس «سي» ضمن مبادرة «100 مليون صحة» تعد من أبرز وأهم الإنجازات التي شهدتها المنظومة الصحية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عبد الله أن أهمية المبادرة لم تقتصر على المدن، وإنما امتدت إلى القرى والنجوع والمناطق التي كانت تعاني من ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين اكتشفوا إصابتهم بالفيروس للمرة الأولى من خلال حملات الفحص.

وأضاف أن حملات «100 مليون صحة» نجحت في فحص أكثر من 71 مليون مواطن، ضمن منظومة شملت الكشف عن فيروس «سي» إلى جانب عدد من الأمراض والمبادرات الصحية الأخرى.

وذكر أن وزارة الصحة اعتمدت على سيارات الفحص المتنقلة للوصول إلى المناطق التي لا تتوافر بها وحدات صحية، حيث كانت السيارات تجري الفحوصات اللازمة ثم تحول الحالات التي تحتاج إلى علاج إلى الجهات الطبية المختصة.

وأكد أن تجربة السيارات الطبية تطورت لاحقًا لتشمل خدمات وفحوصات أخرى، من بينها الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، فضلًا عن فحوصات فيروس «سي» ومسحة عنق الرحم للسيدات.

ولفت إلى أن منظومة العلاج شملت المرضى سواء من خلال العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مؤكدًا أن آلية الوصول إلى الخدمة الطبية وتحويل الحالات للعلاج أصبحت جزءًا من المبادرات الصحية المختلفة التي أطلقتها الدولة.