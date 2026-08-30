أحمد شوبير يرد على منتقدي التحكيم: هو حرام إن الأهلي ياخد حقه؟

علّق الإعلامي أحمد شوبير على حالة الجدل المثارة حول القرارات التحكيمية في مباريات الأهلي الأخيرة، مؤكدًا أن غالبية خبراء التحكيم في مصر اتفقوا على صحة القرارات التي شهدتها مباريات الفريق الأحمر.

وقال شوبير خلال تصريحات تلفزيونية: «كل خبراء التحكيم في مصر بمختلف ميولهم أجمعوا على صحة قرارات التحكيم في مباراتي الأهلي، طيب نعمل إيه؟ نغير القانون علشان نرضي حضرتك! نرسم خط التسلل غلط مثلًا علشان حضرتك ترتاح!».

وأضاف: «كل الخبراء باستثناء جهاد جريشة أجمعوا على صحة ركلة جزاء الأهلي أمام الشرقية للدخان، يعني 10 اتكلموا مثلًا النتيجة 9 قصاد 1».

وتابع شوبير متسائلًا: «هو حرام إن الأهلي ياخد حقه؟ طب ما الزمالك كسب 3، والناس طلعت قالت لعبة أحمد فتوح وطرد وفي قصة، لكن معلقناش هنا ولا قلنا حاجة».

وأوضح: «إحنا لا بتوع أهلي ولا زمالك، لكن اللي بيحصل ده من ردود أفعال غريبة غير مقبول، ومعرفش على إيه».

واختتم أحمد شوبير حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو خروج المسابقة بصورة عادلة، قائلًا: «إحنا مش عايزين غير مسابقة صح، ومفيش أي حاجة حصلت غير إن الأهلي بياخد حقه زيه زي الباقي».