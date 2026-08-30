بدأ ياخد حقه.. أحمد شوبير يفتح النار على منتقدي قرارات التحكيم في مباريات الأهلي

قال أحمد شوبير، عبر برنامج «الناظر»، إن أغلب خبراء التحكيم في مصر بمختلف انتماءاتهم أكدوا صحة هدف الأهلي الثاني أمام زد، ولفطة أشرف بن شرقي لا تستحق ركلة جزاء، مشددًا على أن الهدف صحيح بنسبة كبيرة.

الناظر

وأضاف شوبير أن الحديث عن وجود مخالفة في منتصف الملعب قبل هدف الأهلي لا يغير من صحة الهدف، موضحًا أن الكرة انتقلت إلى استحواذ زد ثم أصبحت هناك لعبة جديدة جاء منها الهدف، كما أكد أن خط التسلل أظهر أن اللاعب كان متغطيًا.

وانتقد شوبير ما وصفه بمحاولة ربط الأهلي بالحكام، قائلًا: «الأهلي لما بدأ ياخد حقه حضرتك زعلت؟»، مستشهدًا بحالات تحكيمية حصلت عليها أندية أخرى، وكذلك بفوز الزمالك على البنك الأهلي، مؤكدًا: «إحنا هنا لا بتوع أهلي ولا بتوع زمالك».