مصدر بالأهلي يكشف موقف أكرم توفيق من مواجهة سموحة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن جاهزية أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة في مباراة سموحة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن أكرم توفيق شارك بشكل طبيعي مع الأهلي في المباراة الودية أمام دلفي، ولم يشعر بأي آلام، ليؤكد جاهزيته من الناحيتين البدنية والفنية للمشاركة في المباريات الرسمية.

وقال إن قرار مشاركة أكرم توفيق أمام سموحة يظل في يد الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، وفقًا لرؤية المدير الفني ومدى احتياج الفريق لخدمات اللاعب خلال المباراة.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، الأحد، من أجل التقاط الأنفاس والتخلص من حالة الإجهاد، قبل العودة إلى التدريبات استعدادًا للمواجهة المقبلة.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته غدًا، الاثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، على أن يخوض الفريق مرانه بشكل طبيعي يومي الاثنين والثلاثاء، قبل أداء التدريب الأخير مساء الأربعاء.

ويعقب المران الأخير إعلان الجهاز الفني قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر المغلق استعدادًا لمواجهة سموحة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الفريق الأحمر في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصار جديد في المسابقة، بينما يستغل الجهاز الفني التدريبات المقبلة لتجهيز اللاعبين ووضع اللمسات الأخيرة على خطة المباراة والتشكيل.

وتأتي عودة أكرم توفيق لتمنح الجهاز الفني خيارات إضافية قبل المواجهة، خاصة بعد مشاركته بصورة طبيعية في ودية دلفي وظهوره دون شكوى من الإصابة.