تشيلسي يضم إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا رسميا

أعلن نادي تشيلسي بشكل رسمي التعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، لدعم الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

وقال مارتينيز، في أول تصريح بعد انضمامه لنادي تشيلسي: “الانضمام إلى تشيلسي كان قرارًا سهلًا بالنسبة لي ولعائلتي، وأنا سعيد للغاية، ولا أستطيع الانتظار حتى أبدأ”.

أول تعليق من مارتينيز بعد انضمامه لتشيلسي

وأضاف: “أريد أن أحقق النجاح هنا، أنا شخص يريد الفوز في كل ما يفعله، وأريد أن أجلب هذه العقلية إلى هذا النادي؛ لأنه نادٍ يفوز بالألقاب، لذلك أعتقد أن هناك توافقًا كبيرًا بيننا”.

وأردف: “أنا ألعب بكل شغف ومن قلبي. سأقدم 100% في كل مباراة، وفي كل حصة تدريبية، من أجل أن أجعل النادي وزملائي والجماهير فخورين”.

ويعد مارتينيز أحد أبرز حراس المرمى في كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة، بعدما تألق مع منتخب الأرجنتين، وساهم في تتويجه بلقب كأس العالم 2022، إلى جانب مستوياته المميزة مع أستون فيلا.