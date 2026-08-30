3 أبراج تواجه مشكلات عاطفية .. هل أنت منهم؟

تشهد الحياة العاطفية لمواليد بعض الأبراج فترة من المراجعة وإعادة تقييم العلاقات، خاصة مع تزايد الشعور بعدم التوازن وتحمل طرف واحد العبء الأكبر في استمرار العلاقة.

وتدفع هذه المرحلة مواليد الأبراج إلى إدراك أهمية وضع حدود واضحة، والتوقف عن محاولة إصلاح كل شيء بمفردهم، وفقًا لما تشير إليه التوقعات الفلكية.

برج الميزان

قد يجد مولود برج الميزان نفسه متمسكًا بالسلام إلى درجة تجعله يتغاضى عن حالة عدم التوازن في العلاقة لفترة أطول مما ينبغي. وربما يكون هو الطرف الذي يبدأ معظم الحوارات، ويسعى باستمرار إلى تسوية الخلافات، ثم يعود ليتساءل عما يمكنه فعله بشكل مختلف.

وتشير التوقعات إلى أن الدرس الأبرز أمام الميزان خلال هذه الفترة يتمثل في إدراك أن الحفاظ على السلام لا يتطلب منه تغيير نفسه باستمرار أو تحمل مسؤولية العلاقة بمفرده.

برج السرطان

عندما يتعلق مولود السرطان عاطفيًا بشخص ما، فإنه يميل إلى الاستثمار في العلاقة بعمق، وقد يستمر في التواصل وتبرير تصرفات الطرف الآخر ومنحه فرصًا جديدة، انطلاقًا من إيمانه بأن العلاقة تستحق الاهتمام والمحاولة.

لكن هذه المرحلة قد تقوده إلى إدراك مهم، وهو أن المودة والعلاقة الصحية لا ينبغي أن تتحولا إلى اختبار عاطفي مستمر. وقد يصبح السرطان أقل استعدادًا لتحمل العبء العاطفي للعلاقة بمفرده، وأكثر حرصًا على تحقيق قدر من التوازن والمشاركة المتبادلة.

برج العقرب

لا يتعامل مولود برج العقرب عادةً مع العلاقات العاطفية باستخفاف، فعندما يهتم بشخص ما، قد يكرّس الكثير من طاقته لفهم ما حدث، وتحليل مشاعر الطرف الآخر، ومحاولة معرفة ما إذا كان من الممكن إصلاح العلاقة.

إلا أن العقرب قد يصل خلال هذه الفترة إلى نقطة يصبح فيها عدم اليقين نفسه مصدرًا للإرهاق، وقد يدفعه ذلك إلى إعادة النظر في العلاقة، خصوصًا إذا استمر الغموض دون وجود خطوات واضحة أو جهود متبادلة من الطرفين.