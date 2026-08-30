مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-8-2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، وتأتي في مقدمتها مواجهة ريال مدريد أمام مالاجا في الدوري الإسباني، ولقاء تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي × برايتون – 4:00 مساءً – beIN Sports HD 1

ليدز يونايتد × برينتفورد – 4:00 مساءً – beIN Sports HD 4

سندرلاند × فولهام – 4:00 مساءً – beIN Sports HD 3

مانشستر يونايتد × إبسويتش تاون – 6:30 مساءً – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مدريد × مالاجا – 6:00 مساءً – beIN Sports HD 2

ديبورتيفو لاكورونيا × فالنسيا – 8:30 مساءً – beIN Sports HD 4

سيلتا فيجو × أتلتيك بيلباو – 10:30 مساءً – beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولي × كومو – 7:30 مساءً

كالياري × إنتر – 9:45 مساءً

لاتسيو × جنوى – 9:45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فرايبورج × فيردر بريمن – 4:30 مساءً

أجسبورج × شالكه – 6:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

باريس × نيس – 4:00 مساءً – beIN Sports HD 5

رين × لو مان – 6:15 مساءً – beIN Sports HD 5

موناكو × مارسيليا – 9:45 مساءً – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الحزم × الشباب – 7:05 مساءً

القادسية × الفيصلي – 9:00 مساءً