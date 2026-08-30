الأهلي ومصطفى شوبير يقتربان من التجديد.. ونسبة الإعلانات تحسم المفاوضات

تتواصل مفاوضات النادي الأهلي مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، بشأن تجديد عقده، وسط أجواء طبيعية ورغبة مشتركة في استمرار اللاعب مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وبحسب هاني حتحوت، فإن أبرز نقاط النقاش حاليًا تتعلق بنسبة الإعلانات، بعدما عرض الأهلي حصول مصطفى شوبير على 70% مقابل 30% للنادي، بينما طُرحت نسبة 80% للاعب و20% للنادي، وهي النسبة التي حصل عليها إمام عاشور كاستثناء في اتفاقه الأخير مع الأهلي.

وقال حتحوت إن مصطفى شوبير ليست لديه مشكلة في الاستمرار مع الأهلي، وإن رغبته في التجديد موجودة، لكن هناك محاولات للوصول إلى صيغة تحقق له قدرًا من المساواة أو الترضية في بعض التفاصيل، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الأهلي لعدم زيادة الاستثناءات والفوارق بين عقود اللاعبين، والأقرب حتى الآن هو التوصل لاتفاق وتجديد عقد الحارس.