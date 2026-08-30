قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تضيعوا المتفوقين.. تحرك برلماني لحماية طلاب STEM من مفاجآت التنسيق
كريم الدبيس وعمر سيد معوض يجددان مع الأهلي لمدة 4 سنوات
ارتفاع الأمواج يمدد غلق الشواطئ بمرسى مطروح لليوم الثالث على التوالي
قتيل وجرحى في إطلاق نار خلال حفل موسيقي بسويسرا
محمد هاني يطلب 35 مليون جنيه.. خلاف جديد مع الأهلي بشأن نسبة المشاركة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 30 أغسطس 2026
مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-8-2026 والقنوات الناقلة
ميسي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الأمريكي بعد سوبر هاترك مونتريال
انطلاق فعاليات يوم السرد القرآني بالأزهر لختم القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة
منافسات مصر في اليوم الحادي عشر بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
شروط الحصول على الوحدة البديلة لمستأجري الإيجار القديم.. خبير يوضح الفئات المستحقة
إقالة وزير الدفاع في كوريا الشمالية.. وتعديلات واسعة في القيادت العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

444 مليون يورو لا تكفي.. ماذا يحدث داخل توتنهام مع دي زيربي؟

عمر مرموش فى أول ظهور مع توتنهام
عمر مرموش فى أول ظهور مع توتنهام
محمود أحمد

لم يكن أكثر المتشائمين من جماهير توتنهام هوتسبير يتوقع أن تتحول البداية التي حملت كل هذه الوعود إلى مشهد قاتم بهذه السرعة.

أنفق النادي نحو 444 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية وأبرم ثماني صفقات جديدة في محاولة واضحة لإعادة بناء الفريق ومنحه القدرة على المنافسة بصورة مختلفة لكن أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز حملتا إجابة صادمة: خسارتان صفر نقاط وصفر أهداف.

الأرقام وحدها كافية لتكشف حجم المفارقة لكن الأزمة في توتنهام تبدو أكبر من مجرد تعثر في بداية الموسم بعدما بدأت علامات الاستفهام تحيط بالمشروع الجديد للمدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي في وقت كان النادي وجماهيره ينتظرون نتائج أسرع وأكثر وضوحًا بعد واحدة من أكبر عمليات إعادة البناء في الصيف.

والأكثر إثارة للقلق أن ما يحدث لا يبدو غريبًا تمامًا إذا قورن بما عاشه الفريق في الموسم الماضي.

444 مليون يورو.. والنتيجة لا شيء

دخل توتنهام الموسم الجديد بأحلام كبيرة بعدما حصل دي زيربي على دعم واضح من إدارة النادي في سوق الانتقالات.

ثماني صفقات جديدة وصلت إلى الفريق فيما بلغت قيمة الإنفاق نحو 444 مليون يورو في واحدة من أكثر عمليات الإنفاق وضوحًا على الرغبة في تغيير شكل الفريق.

لكن الملعب لم يمنح النادي حتى الآن أي مؤشر حقيقي على أن الأموال التي أنفقت بدأت تؤتي ثمارها.

وخسر توتنهام مباراته الأولى أمام برينتفورد قبل أن يتلقى خسارة أخرى أمام نيوكاسل يونايتد ليبدأ الدوري من دون نقطة واحدة ومن دون تسجيل أي هدف .. وللمرة الأولى منذ عام 1974 يخسر الفريق أول مباراتين له في موسم بالدوري دون أن يهز الشباك.

وهنا تتحول البداية السيئة إلى علامة تاريخية لا يرغب أي نادٍ في تسجيلها.

المشكلة ليست في النتائج فقط

قد يكون من السهل تفسير البداية المتعثرة بأن الفريق يحتاج إلى الوقت خصوصًا أن المدرب تولى مسؤولية مجموعة شهدت تغييرات كبيرة.

وهذا ما حاول دي زيربي نفسه التأكيد عليه إذ اعترف بأن فريقه لم يصل بعد إلى الجاهزية المطلوبة في ظل كثرة التغييرات وحاجة اللاعبين الجدد إلى الانسجام.

لكن هذه الحجة تصطدم بسؤال أكثر صعوبة: إذا كان توتنهام يحتاج إلى الوقت حتى ينسجم فماذا عن الفرق التي أنفقت أقل وغيرت عددًا أقل من اللاعبين وبدأت الموسم بصورة أفضل؟

وكشفت مباراة نيوكاسل هذه المفارقة بوضوح فالفريق الضيف لم يدخل المباراة وهو في أفضل ظروفه بعدما فقد ثلاثة من لاعبيه الأساسيين خلال الصيف ومع ذلك ظهر أكثر تماسكًا وقدرة على تنفيذ أفكاره في المقابل بدا توتنهام في أوقات كثيرة وكأنه لا يزال يبحث عن هويته.

نيوكاسل كشف المشكلة الحقيقية

لم تكن مواجهة نيوكاسل مجرد مباراة خسرها توتنهام بل كانت اختبارًا كاشفًا للفارق بين مشروعين ويمتلك دي زيربي فريقًا أعيد تشكيله بإنفاق هائل بينما ماتياس يايسله يعمل مع مجموعة احتاجت بدورها إلى التكيف مع أفكاره.

لكن الفارق ظهر بوضوح في الشوط الثاني وتحسن نيوكاسل ضغط بصورة أفضل واستغل المساحات والأخطاء بينما فقد توتنهام الكثير من وضوحه بمجرد أن دخل مرماه الهدف الأول.

وهنا تظهر واحدة من أهم مشاكل الفريق وهى رد الفعل تحت الضغط فالفريق يستطيع في بعض فترات المباراة تقديم كرة جيدة وخلق الفرص والسيطرة على الكرة لكنه عندما تأتي اللحظة التي يحتاج فيها إلى الحسم تتراجع جودة التنفيذ وتظهر الفوضى.

الدفاع يعيد أخطاء الماضي

لم يكن استقبال توتنهام لهدفين أمام نيوكاسل مفاجئًا لمن تابع الفريق خلال الفترة الماضية فالهدف الأول جاء من كرة طويلة استغلت المساحة خلف الخط الدفاعي المتقدم بينما جاء الهدف الثاني بعد ركلة ركنية فشل أصحاب الأرض في التعامل معها.

المفارقة أن الهدفين لم يكونا بحاجة إلى اختراقات هجومية استثنائية أو حلول فردية خارقة وإنما احتاجا إلى استغلال أخطاء واضحة في تنظيم توتنهام وهذه النقطة تحديدًا تمنح دي زيربي سببًا إضافيًا للقلق.

فالمدرب لا يحتاج فقط إلى منح فريقه المزيد من الوقت للوصول إلى الانسجام وإنما يحتاج إلى معالجة أخطاء ظهرت بوضوح في الجانب الدفاعي لأنها قد تتحول إلى مشكلة مزمنة إذا لم يتم التعامل معها سريعًا.

تونالي.. صفقة بـ100 مليون تحت المجهر

ربما لا يوجد لاعب يجسد الضغط الذي يعيشه توتنهام حاليًا أكثر من ساندرو تونالي ووصل لاعب الوسط الإيطالي من نيوكاسل مقابل نحو 100 مليون جنيه إسترليني ليصبح أحد أبرز رموز مشروع النادي الجديد لكنه وجد نفسه في مواجهة صعبة منذ الدقائق الأولى.

جماهير نيوكاسل لم تنس انتقاله واستقبلته بصافرات استهجان قبل أن يرتكب خطأ مبكرًا بتمريره كرة ضعيفة في نصف ملعب فريقه.

ولم يكن تونالي اللاعب الجديد الأكثر تأثيرًا في المباراة بل إن نيكو جونزاليس القادم حديثًا من مانشستر سيتي إلى نيوكاسل ظهر بصورة أكثر إقناعًا لكن من الظلم تحميل تونالي وحده مسؤولية ما يحدث فالسعر الضخم لم يكن من اختيار اللاعب إلا أن قيمة الصفقة جعلت كل لمسة له تحت المجهر وأصبح مطالبًا بتقديم مردود يبرر الرقم الكبير الذي دفعه توتنهام.

عمر مرموش.. نشاط بلا خطورة

وفي الخط الأمامي حصل عمر مرموش على فرصة قيادة هجوم توتنهام في غياب البرازيلي سافينيو وتحرك مرموش كثيرًا وحاول الدخول في أكثر من منطقة لكنه لم يتمكن من تحويل نشاطه إلى خطورة حقيقية على مرمى نيوكاسل.

وكان غياب سافينيو مؤثرًا خصوصًا أن الجناح البرازيلي ظهر بصورة جيدة في مشاركته الأولى وسجل أمام تشارلتون في كأس الرابطة قبل أن تمنعه إصابة بسيطة من المشاركة.

وهنا يظهر جانب آخر من مشكلة توتنهام: الفريق يمتلك أسماء جديدة لكن لم تتكون بعد منظومة هجومية تجعل هذه الأسماء أكثر تأثيرًا.

فالمشكلة ليست بالضرورة في جودة اللاعبين كل على حدة وإنما في كيفية جمع هذه العناصر داخل منظومة قادرة على خلق الخطورة واستغلال الفرص.

توتنهام توتنهام هوتسبير الانتقالات الصيفية الدوري الإنجليزي روبرتو دي زيربي الدوري برينتفورد نيوكاسل يونايتد تونالي عمر مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة رسميًا يوم جمعة.. انطلاق التوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

ايتن عامر

الفاتورة صدمت الجميع.. أيتن عامر تثير الجدل بسؤال عن مديونيات شركة الكهرباء

أرشيفية

«حكم بالحبس 3 سنوات».. تفاصيل القبض على لاعب مودرن سبورت بمطار سفنكس

المتهم

سيب الأوردر جوه السوبر ماركت | سقوط بطل حادث النصب الصادم في المنيل

سعر الذهب

نزل 1120 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

السيدة والفتاة

اعتداء لفظي وجسدي.. سيدة تنهال على فتاة بالضرب والعض داخل ميكروباص وتشوه وجهها

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ورابطها وتفاصيلها|ماذا أعلنت التعليم؟

ترشيحاتنا

البنك المركزي

مصرفي: نتابع عن كثب تداعيات بيان مصرف الإمارات المركزي

سعر الذهب

نزل 1120 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب

نزل 6 جنيهات.. تفاصيل هبوط الذهب في الصاغة الآن

بالصور

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فستان أنيق.. درة تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

فيديو

أحمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار: فوجئت بتواصل أنغام معايا.. وعمري ما هبقى نسخة من والدي|فيديو

الإعلامي أحمد موسى

في فترة النقاهة.. نشأت الديهي يطمئن الجمهور على صحة أحمد موسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد