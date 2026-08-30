جامعة طنطا تستقبل طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق الإلكتروني بـ5 معامل مجهزة بالمجمع الطبي

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، انتظام أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، اليوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات، واستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم إلكترونيًا، مؤكداً حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم الفني والتقني للطلاب وأولياء أمورهم طوال فترة التنسيق التي تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026م .

توجيهات جامعة طنطا

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تخصيص 5 معامل مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت عالية السرعة، بما يضمن إتمام إجراءات تسجيل الرغبات بسهولة ويسر، مشيراً إلى أنه تم تجميع جميع المعامل داخل نطاق المجمع الطبي للتيسير على الطلاب وسهولة الوصول إليها.

تحرك تنفيذي عاجل

وتشمل المعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني: نادي تكنولوجيا المعلومات (1) ونادي تكنولوجيا المعلومات (2) بالمكتبة المركزية بالمجمع الطبي، ومعملي مركز الخدمات العامة للحاسبات والتكنولوجيا (1) و(2) بالمكتبة المركزية، إلى جانب معمل الحاسب الآلي بكلية الصيدلة بالمجمع الطبي، حيث تستقبل المعامل الطلاب وتقدم لهم خدمات تسجيل الرغبات والدعم الفني مجاناً، خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً طوال فترة المرحلة الثالثة للتنسيق.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا تحرص على القيام بدورها في دعم طلاب الثانوية العامة خلال هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، موضحاً أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل معامل التنسيق وتوفير جميع الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة لضمان انتظام العمل وتيسير إجراءات تسجيل الرغبات بدقة وسرعة.

وأضاف الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تجهيز المعامل بفرق عمل متخصصة من أخصائيي تكنولوجيا المعلومات والمهندسين لتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب خلال جميع خطوات تسجيل الرغبات، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم، مؤكداً استمرار عمل المعامل بكامل طاقتها خلال المواعيد المحددة للمرحلة الثالثة، والتنسيق المستمر لضمان تقديم الخدمة للطلاب بكفاءة وانتظام.