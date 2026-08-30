اليوم.. إجراء قرعة الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

تُجرى اليوم الأحد، قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر موسم 2026-2027، تحت إشراف لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، لتحديد مواجهات المرحلة المقبلة من البطولة.

وتقام مراسم القرعة في تمام الساعة 12 ظهرًا، عن بُعد عبر شبكة الإنترنت باستخدام تطبيق Google Meet، بمشاركة الأندية المتأهلة من الأدوار التمهيدية.

ويشارك في الدور التمهيدي الثاني 29 ناديا تأهلوا من منافسات دوري القسم الثاني «ب»، من بينهم آلو إيجيبت، جمهورية شبين، العبور، ألعاب دمنهور، دلفي، المجد السكندري، مصر للتأمين، سبورتنج، مصر المقاصة، المريخ، تليفونات بني سويف، بني سويف والمنيا.

كما تشهد المرحلة مشاركة 9 أندية من دوري القسمين الثالث والرابع، من أبرزها الشمس، حلوان العام، الطيران، أشمون، بني عبيد، بايونيرز، إلى جانب مركز شباب سمنود.

وتتجه أنظار الأندية المشاركة إلى مراسم القرعة لمعرفة منافسيها في الدور التمهيدي الثاني، في خطوة جديدة على طريق المنافسة على لقب كأس مصر، الذي يشهد مشاركة أندية الدرجات المختلفة في المراحل الأولى قبل دخول فرق الدوري الممتاز إلى منافسات البطولة.