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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القادسية يبحث عن الاقتراب من القمة.. والشباب والحزم في مواجهة «تصحيح المسار» .. الليلة بالدوري السعودي

القادسية السعودي
القادسية السعودي
محمود أحمد

تدخل منافسات الدوري السعودي للمحترفين مرحلة مبكرة من الحسابات المهمة مع اقتراب الجولة الرابعة من خط النهاية حيث بدأت ملامح المنافسة تتشكل تدريجيًا وأصبحت كل نقطة تحمل قيمة مضاعفة بالنسبة للفرق التي تسعى إلى تثبيت موقعها في المقدمة أو تلك التي تخشى أن تجد نفسها مبكرًا في دائرة الحسابات الصعبة.

وتتجه الأنظار اليوم إلى مباراتين تحملان دوافع مختلفة عندما يلتقي القادسية مع الفيصلي بينما يحل الشباب ضيفًا على الحزم في الرس في مواجهتين لا تتعلق أهميتهما فقط بالنقاط الثلاث وإنما بمحاولة كل فريق إعادة رسم ملامح موسمه قبل أن تتسع الفجوة بين الطموحات والواقع.

القادسية.. انتصار جديد يفتح باب المنافسة

يخوض القادسية مواجهته أمام الفيصلي وهو يعيش حالة من الاستقرار النسبي بعدما تمكن من استعادة نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بالفوز على نيوم بهدفين دون رد.

الانتصار لم يكن مجرد إضافة ثلاث نقاط إلى رصيد الفريق وإنما جاء في توقيت مهم للغاية بعدما تعرض القادسية لخسارة أمام الاتحاد في الجولة الثانية ليؤكد الفريق قدرته على تجاوز التعثر سريعًا وعدم السماح له بالتأثير على انطلاقته في المسابقة.

ويمتلك القادسية 6 نقاط من ثلاث مباريات جمعها من انتصارين مقابل خسارة ويحتل المركز الخامس قبل انطلاق مباريات الأحد وهو ما يجعل مواجهة الفيصلي فرصة واضحة للارتقاء خطوة إضافية نحو فرق المقدمة.

ويعرف القادسية أن الفوز هذه المرة قد يمنحه دفعة أكبر من مجرد النقاط إذ إن الوصول إلى 9 نقاط في هذه المرحلة سيعزز موقعه بين فرق المنافسة ويمنح لاعبيه ثقة إضافية قبل الدخول في جولات أكثر صعوبة.

ومن هذا المنطلق تبدو المباراة اختبارًا لقدرة القادسية على تحويل البداية الجيدة إلى مسار مستقر بدلًا من الاكتفاء بكونه فريقًا قادرًا على تحقيق انتصارات متقطعة.

الفيصلي.. البحث عن بداية جديدة

على الجانب الآخر يصل الفيصلي إلى المواجهة وهو يبحث عن نقطة انطلاق حقيقية لموسمه بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال أول ثلاث جولات.

وبدأ الفريق مشواره بخسارتين متتاليتين قبل أن يتمكن في الجولة الماضية من إيقاف نزيف النقاط بالتعادل مع الفتح ليحصل على أول نقطة له في المسابقة.

ورغم أن التعادل لم يخرج الفيصلي من أزمته بالكامل فإنه منح الفريق فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة جزء من الثقة خصوصًا بعد البداية التي وضعت الفريق مبكرًا في المركز السادس عشر.

وتبدو المهمة أكثر صعوبة أمام القادسية خاصة أن المواجهة تقام خارج ملعبه لكن الفيصلي يدرك في الوقت نفسه أن استمرار نزيف النقاط قد يجعل مهمته في العودة إلى المسار الصحيح أكثر تعقيدًا مع مرور الجولات.

لذلك لن يكون هدف الضيف الحصول على النقاط الثلاث فقط وإنما إثبات أن التعادل الأخير أمام الفتح كان بداية لتحسن حقيقي وليس مجرد توقف مؤقت لمسلسل النتائج السلبية.

القادسية أمام اختبار مختلف

ورغم أفضلية القادسية على مستوى النتائج فإن المواجهة تحمل تحديًا خاصًا لأصحاب الأرض فالفريق مطالب بالتعامل مع المباراة باعتبارها واحدة من المواجهات التي يفترض أن يحصد نقاطها إذا أراد الاستمرار في الاقتراب من القمة وهو ما قد يضع ضغطًا إضافيًا على اللاعبين.

كما أن الفيصلي يدخل اللقاء دون مساحة كبيرة للمغامرة بعدما أصبح بحاجة ماسة إلى تحسين موقفه في جدول الترتيب.

ومن هنا قد تتحول المباراة إلى صراع بين فريق يريد استثمار زخمه الحالي وآخر يحاول إيقاف تراجع مبكر يهدد طموحاته.

الحزم والشباب.. عندما تصبح النقطة الواحدة غير كافية

وفي الرس سيكون المشهد مختلفًا تمامًا عندما يلتقي الحزم مع الشباب في مباراة يمكن وصفها بأنها مواجهة مبكرة لتصحيح المسار.

الفريقان لم يقدما حتى الآن البداية التي كانت جماهيرهما تنتظرها وهو ما يجعل الفوز في هذه المواجهة أكثر أهمية من مجرد تحسين المركز في جدول الترتيب.

الحزم يدخل اللقاء وفي رصيده 3 نقاط من ثلاث مباريات بعدما فاز مرة وخسر مرتين ويحتل المركز الثاني عشر.

وبعد البداية التي منحت الفريق أملًا في تحقيق نتائج أفضل تعرض الحزم لخسارتين متتاليتين ليجد نفسه أمام ضرورة استعادة التوازن قبل أن تتحول البداية المتعثرة إلى أزمة نتائج.

ويمثل اللعب على أرضه فرصة مهمة أمام الفريق خاصة أن الفوز قد يمنحه دفعة معنوية كبيرة ويعيده إلى المسار الذي كان يتطلع إليه قبل بداية الموسم.

الشباب.. ثلاث مباريات بلا انتصار

أما الشباب فيبدو أكثر حاجة إلى الفوز بعدما اكتفى بجمع نقطتين فقط من ثلاث مباريات ولم يتمكن الفريق من تحقيق أي انتصار حتى الآن إذ تعادل في مباراتين وخسر واحدة ليحتل المركز الرابع عشر.

ورغم أن رصيده من النقاط لا يعكس بالضرورة مستوى الفريق أو إمكاناته فإن استمرار غياب الفوز بدأ يفرض نفسه كأحد الملفات التي تحتاج إلى معالجة سريعة.

وكان الشباب قد ظهر بصورة هجومية لافتة في الجولة الماضية أمام الرياض عندما انتهت المباراة بالتعادل 3-3 إلا أن الفريق خرج من اللقاء بنقطة واحدة فقط ليواصل انتظار انتصاره الأول.

المشكلة بالنسبة للشباب لا تبدو في غياب القدرة على صناعة الفرص أو تسجيل الأهداف بقدر ما تتمثل في عدم تحويل هذه الإمكانات إلى انتصارات تمنح الفريق دفعة في جدول الترتيب.

مباراة قد تحدد اتجاه الحزم والشباب

ولهذا تبدو مواجهة الحزم والشباب مختلفة عن كثير من مباريات الجولة فالفريقان لا يدخلان المباراة بهدف تحسين الصورة فقط وإنما بحاجة فعلية إلى نتيجة تمنحهما القدرة على بناء مرحلة جديدة.

بالنسبة للحزم سيكون الفوز بمثابة استعادة للثقة بعد خسارتين متتاليتين بينما يمثل الانتصار للشباب فرصة للتخلص من عقدة التعادلات وفتح صفحة جديدة في الموسم.

أما التعادل فقد لا يكون النتيجة التي يبحث عنها أي من الفريقين خصوصًا أن كليهما يحتاج إلى دفعة أكبر على مستوى النقاط والثقة.

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