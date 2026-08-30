المكسيك تدخل سباق السيارات الكهربائية.. Olinia Uno بسعر يبدأ من 150 ألف بيزو

كشفت المكسيك رسميا عن نموذج Olinia Uno، أول سيارة كهربائية تحمل علامة محلية بالكامل، في مشروع يستهدف تقديم وسيلة نقل حضرية منخفضة التكلفة، مع الاعتماد على القدرات الهندسية والتصنيعية المكسيكية.

وقدمت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم السيارة خلال فعالية رسمية، حيث قادت النموذج الأولي أمام عدد من المهندسين والمصممين المشاركين في تطوير المشروع، مؤكدة أن السيارة تمثل خطوة نحو بناء صناعة مكسيكية أكثر اعتمادا على التكنولوجيا المحلية.

وتستهدف Olinia Uno بشكل أساسي الرحلات القصيرة داخل المدن، مع تصميم عملي يوفر مساحة تكفي لنقل 6 أشخاص، كما يتضمن تجهيزات تسمح باستيعاب مستخدم للكرسي المتحرك، ومن المقرر بدء إنتاج السيارة في المكسيك خلال صيف 2027، على أن يبدأ سعرها من نحو 150 ألف بيزو مكسيكي، بما يعادل قرابة 8600 دولار.

وتاتي مواصفات Olinia Uno، بمحرك كهربائي بقدرة 13.5 كيلوواط، وبطارية فوسفات حديد الليثيوم LFP بسعة 14.7 كيلوواط/ساعة، بمدى أكثر من 125 كيلومترًا وفق البيانات الرسمية للمشروع، وسرعة قصوى 50 كيلومترًا في الساعة، بسعة 6 ركاب، مع إمكانية استيعاب مستخدم للكرسي المتحرك، وشحن من منافذ الكهرباء المنزلية التقليدية، وزمن شحن نحو 4 ساعات باستخدام مصدر 220 فولت، وحوالي 8 ساعات عبر 110 فولت.

وتتميز السيارة أيضا بتجهيزات موجهة للاستخدام اليومي، من بينها شاشة مركزية 7 بوصات، اتصال Bluetooth، منافذ USB وUSB-C، تكييف هواء، نوافذ وأقفال كهربائية، مصابيح LED وكاميرا خلفية.

وتراهن الحكومة المكسيكية على السيارة لتوفير وسيلة تنقل أقل تكلفة في التشغيل، إذ تشير بيانات المشروع إلى تكلفة تشغيل تبلغ نحو 0.49 بيزو لكل كيلومتر، مع عدم إصدار انبعاثات أثناء الاستخدام.

وبالتوازي مع طرح السيارة، تعمل السلطات على دعم البنية التحتية اللازمة للانتقال إلى التنقل الكهربائي، من خلال خطة لإنشاء نحو 2000 نقطة شحن في مكسيكو سيتي وولايتي المكسيك وبويبلا، تمهيدا لتوسيع استخدام السيارات الكهربائية محليا.

وتقول الحكومة إن Olinia لا تستهدف تقديم سيارة كهربائية فقط، وإنما تسعى إلى تأسيس قاعدة لصناعة وطنية جديدة للسيارات الكهربائية، مع خطط لزيادة نسبة المكونات المصنعة محليا مستقبلا.