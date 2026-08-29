ثورة في عالم الجيمنج.. رئيسة Xbox تكشف كواليس عائلة أجهزة Project Helix الجديدة

كشفت الرئيسة التنفيذية لقطاع "إكس بوكس" (Xbox) بشركة "مايكروسوفت"، آشا شارما، أن مشروع الجيل القادم المعروف بالاسم الرمزي "Project Helix" لن يقتصر على منصة ألعاب منزلية واحدة، بل يجري تطويره كـ "عائلة متكاملة من الأجهزة"، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع The Verge التقني نقلاً عن مقابلة أجرتها مع شبكة "بي بي سي" (BBC News) على هامش معرض "Gamescom 2026".

تأكيد رسمي لتوسيع مشروع Project Helix ليشمل عدة أجهزة

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب توم وارن، أن شارما سُئلت عما إذا كان جهاز الجيل القادم سيكون رقمياً بالكامل وبدون محرك أقراص (Discless)، تزامناً مع إعلان شركة سوني خطتها للاستغناء عن الأقراص المادية بحلول عام 2028؛ حيث امتنعت عن تقديم إجابة مباشرة على مسألة محرك الأقراص، لكنها فاجأت المتابعين بتأكيد تطوير تشكيلة متعددة من الأجهزة، قائلة: "نحن نعمل بجد على جيل قادم رائع وعائلة متميزة من الأجهزة لمشروع هيليكس، وسنشارك المزيد من التفاصيل قريباً".

ويمثل هذا التصريح تحولاً عن الإعلان الأولي للمشروع في مارس الماضي، والذي استُخدمت فيه عبارة "منصة الجيل القادم" بصيغة المفرد.

القدرات الهجينة والتشغيل المشترك لألعاب الحاسوب والكونسول

أشار المصدر إلى أن شارما أكدت استمرار إكس بوكس في "دفع حدود الأداء التقني إلى أقصى مدى"، مجددةً التزام الشركة بتطوير بنية برمجية وعتادية هجينة تتيح لأجهزة Project Helix تشغيل ألعاب الكونسول وألعاب الكمبيوتر الشخصي (PC) معاً، بما يمنح اللاعبين حرية غير مسبوقة للوصول إلى مكتبات ألعابهم الرقمية المشتركة.

وتأتي هذه التطورات بالتعاون مع شركة "AMD" لتصميم معالجات ورقاقات مخصصة تدعم محفظة متنوعة من الأجهزة، مما يعزز التكهنات بتضمين منصة منزلية رائدة فائقة القوة إلى جانب جهاز ألعاب محمول باليد (Handheld).

إرسال النسخ الأولية للمطورين والتركيز على تكلفة الأجهزة

بين تقرير موقع The Verge أن مايكروسوفت تخطط لبدء إرسال النسخ الأولية المخصصة للاختبار (Alpha versions) من أجهزة Helix إلى استوديوهات ومطوري الألعاب بدءاً من العام المقبل 2027، لتمكينهم من تهيئة محركات الألعاب وبرمجتها وفق المعايير العتادية الجديدة.

ولفت التقرير إلى أن شارما شددت في تصريحاتها على أن "الكفاءة وخفض التكلفة المالية للمستهلكين" تشكلان أولوية قصوى لفريق التطوير، في ظل التحديات المتصاعدة الناتجة عن ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة والمكونات الإلكترونية عالمياً.

رسم ملامح المنافسة المستقبلية في سوق الألعاب

ذكرت المصادر التقنية أن استراتيجية إكس بوكس الجديدة تعكس تحولاً جذرياً في فلسفة المنصات المنزلية الكلاسيكية نحو تقديم منظومة أجهزة مرنة ومتعددة تلبي احتياجات مختلف فئات اللاعبين بين الاستخدام المنزلي واللعب السحابي والمحمول، مما يمهد لمرحلة جديدة من التنافس التقني مع منصات بلايستيشن قبل الوصول للجيل الجديد.