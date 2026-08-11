خطوة غير متوقعة.. ألعاب Xbox الحصرية في طريقها لنظام Linux رسميا

كشف تقرير إخباري ونشره موقع "فيديو كاردز" (VideoCardz) التقني المتخصص، عن بدء إجراء اختبارات وتطويرات برمجية لتمكين تشغيل ألعاب أجهزة "إكس بوكس" (Xbox)، و ألعاب الحاسوب الشخصي (PC)، وخدمة "جيم باس" (Game Pass) مباشرة عبر بيئة نظام التشغيل مفتوح المصدر "لينكس" (Linux).

تفاصيل العمل على إتاحة ألعاب Xbox وGame Pass لنظام Linux

وبحسب ما أورده موقع "فيديو كاردز" في تقريره الصادر اليوم، تتجه الجهود البرمجية إلى تطوير طبقات توافق برمجية تحاكي البيئة التشغيلية لنظام ويندوز بداخل بيئة Linux، لتسهيل تشغيل العناوين الضخمة المتاحة بداخل المكتبة الرقمية لخدمة Game Pass دون الحاجة لتقسيم أقراص التخزين أو التخلي عن النظام المفتوح.

وأوضح التقرير التقني أن التطورات الجديدة تركز على تحسين دعم برامج مكافحة الغش (Anti-Cheat) بداخل بيئة Linux، والتي كانت تمثل العائق الأساسي أمام تشغيل الألعاب الجماعية التابعة لشركة مايكروسوفت عبر الأجهزة المحمولة مثل جهاز "ستيم دك" (Steam Deck) والأجهزة الشبيهة.

دور برمجيات التوافق وتحسين الأداء التشغيلي

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن المشروع يعتمد على دمج أدوات مطورة قائمة على مكتبات Proton وWine، مما يتيح التعاطي المباشر مع واجهات البرمجة DirectX 12 وتحويلها لسلسلة تعليمات معالجة سريعة تتوافق مع بطاقات الرسم المعززة بداخل بيئة Linux.

وذكر الموقع التقني أن هذه الخطوة تسهم في رفع معدل الإطارات وتقليل زمن الاستجابة أثناء اللعب، بالتوازي مع توسيع نطاق الوصول المباشر لألعاب الأجهزة المحمولة المصنعة من شركات متعددة والتي تعتمد على توزيعات Linux المختلفة.



التوقعات الزمنية للتطوير واختبارات الأداء

وأشار التقرير الإخباري لموقع VideoCardz إلى أن المشروع لا يزال بداخل مراحل التطوير والتحسين المستمر من قبل فرق البرمجة ومجتمعات التطوير المفتوحة، مع إحراز تقدم ملموس بداخل الاختبارات الأولية لعدد من العناوين الشهيرة.

ومن المتوقع إتاحة المزيد من التحديثات البرمجية وحزم الدعم الرسمية للمستخدمين خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لتسهيل تشغيل ألعاب المنصة الكاملة بسلاسة ودون أخطاء تشغيلية.