أحمد موسى يطالب باستمرار الرقابة على شركات الاتصالات لضبط السوق

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القرارات الأخيرة يجب ألا تكون منفصلة عن منظومة مستمرة لضبط سوق الاتصالات، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء بالإجراءات الحالية، وإنما استمرار عمليات الفحص والمتابعة والتفتيش على الشركات.

وأوضح أن وجود رقابة مستمرة يدفع الشركات إلى الالتزام بشكل أكبر بالقوانين، ويعزز المنافسة العادلة داخل السوق، بما ينعكس في النهاية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أحمد موسى، أن تطبيق القانون على شركات الاتصالات المخالفة يرسخ مبدأ المساواة أمام القواعد المنظمة، مؤكدًا أن حجم الشركة أو طبيعة نشاطها لا ينبغي أن يمثل عائقًا أمام اتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت وجود مخالفات.