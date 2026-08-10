جارة أسرة التجمع تكشف تفاصيل مؤثرة عن الضحايا .. فيديو

كشفت نهاد الحديدي، جارة أسرة ضحايا واقعة التجمع الخامس، تفاصيل جديدة عن حياة الأسرة وعلاقتها بأهالي المنطقة، مؤكدة أن الضحايا كانوا يتمتعون بسمعة طيبة وعلاقات جيدة مع جيرانهم.

وقالت نهاد الحديدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»، إن عدد ضحايا الأسرة لم يكن أربعة فقط، موضحة أن الزوجة أمل كانت حاملًا في الشهور الأخيرة، وهو ما يرفع عدد الضحايا إلى خمسة، «هما مش أربعة، هما خمسة الحقيقة، لإن أمل كانت حامل، الله يرحمها».

وأشارت جارة الأسرة إلى أن علاقتها بالضحايا تعود إلى سنوات، موضحة أن أسامة وأمل كانا يقيمان بجوارها منذ نحو 8 سنوات، وأنها لم ترَ منهما أي إساءة أو خلافات مع المحيطين بهما.

وتابعت أن أسامة كان حريصًا على مساعدة الآخرين، وكان يشارك جيرانه في الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان، قائلة: «أسامة كان بيفطر معانا وكان بيعمل موائد الرحمن معانا في رمضان».

وأكدت أن الأسرة كانت محبوبة من أهالي المنطقة، وأن خبر مقتلهم تسبب في حالة من الصدمة والحزن بين الجيران وحراس العقارات، خاصة أن رب الأسرة لم تكن له عداوات مع أحد، بحسب قولها.

وأضافت: «أسامة كان في رمضان بيوزع أكل في الشارع، بيوزع بطاطين، الناس متأثرة في المنطقة، البوابين وحراس البيوت مش مستوعبين، لإن كان إنسان طيب، يعني مكنش ليه عداوة مع أي حد الحقيقة».

وأعربت جارة الأسرة عن تقديرها لجهود أجهزة الأمن في سرعة التعامل مع الواقعة، مؤكدة أن القبض على المتهم خلال ساعات كان عزاءً لأهالي الضحايا.

وقالت: «عزاءنا الوحيد طبعاً إن الداخلية اتحركت، وشكراً بجد للداخلية المصرية، شكراً على مجهوداتهم، شكراً على اللي عملوه، لإن في خلال ساعات كانوا قبضوا على المتهم».