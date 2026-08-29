الزمالك يصعّد ضد بيزيرا.. عودة اللاعب إلى القاهرة تحسم مصيره

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تطورات جديدة في أزمة البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك، في ظل استمرار الغموض حول مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب حتحوت، شهدت الساعات الماضية تواصلًا جديدًا بين مسؤولي الزمالك ومحامي اللاعب، حيث لا يزال النادي متمسكًا بموقفه الرافض لفكرة بيع بيزيرا قبل عودته إلى القاهرة وانتظامه مع الفريق، على أن يتم بعدها بحث الخطوة المقبلة في ملفه.

وأشار إلى أن محامي بيزيرا بدأ يدرك أن عودة اللاعب إلى القاهرة أصبحت أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل تمسك الزمالك بموقفه وعدم حسم مستقبل اللاعب قبل عودته.

وأوضح حتحوت أن الزمالك قام بسداد راتب بيزيرا حتى نهاية شهر أغسطس، تفاديًا لتقدم اللاعب بشكوى، بينما لن يقوم النادي بإيداع راتب شهر سبتمبر في حسابه إلا بعد عودته إلى القاهرة.

ومن المنتظر، وفقًا لما كشفه حتحوت، أن يخضع بيزيرا للتحقيق فور وصوله إلى القاهرة، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن العقوبة المنتظرة على خلفية أزمته الأخيرة.

ونقل حتحوت عن مصدر مسؤول داخل الزمالك أن العقوبة المحتملة قد تكون الأكبر في تاريخ النادي، وفقًا للوائح المعتمدة، في رسالة تعكس مدى جدية إدارة القلعة البيضاء في التعامل مع الملف.

وتتوقع إدارة الزمالك عودة بيزيرا إلى القاهرة خلال شهر سبتمبر، وبعد عودته وانتظامه مع الفريق، ستبدأ المرحلة التالية من التعامل مع ملف الجناح البرازيلي، سواء من الناحية التأديبية أو فيما يتعلق بمستقبله مع النادي.

ويبقى مصير خوان بيزيرا مع الزمالك مرتبطًا بشكل كبير بموعد عودته إلى القاهرة، في ظل تمسك النادي بحقوقه ورفضه حسم أي قرار بشأن اللاعب قبل حضوره وانتظامه مع الفريق.