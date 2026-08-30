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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافسات مصر في اليوم الحادي عشر بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا

دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
عبدالله هشام

تتواصل منافسات البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 لليوم الحادي عشر على التوالي والمقامة بمدينة تارانتو الإيطالية والمستمرة حتى 3 سبتمبر المقبل  بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

تشهد البعثة المصرية اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026 منافسات في 5 رياضات وهم  تنس الطاولة، كرة السلة، الفروسية، ألعاب القوى، الشراع.

وفي منافسات تنس الطاولة يواجه يوسف عبد العزيز منافسات فردي رجال بطل سوريا في دور الـ 32، وفي منافسات كرة السلة 3×3 يخوض فريق الرجال المنافسات أمام فرنسا ضمن دور المجموعات.

وفي الفروسية يخوض فريق الرجال المكون من كريم الزغبي ،إسماعيل البرعي، أحمد ناصر النجار، زين الدين شادي التصفيات، وفي ألعاب القوى تخوض ملك أيمن رشوان، تصفيات 100 متر حواجز، ومصطفى الجمل منافسات النهائي  إطاحة المطرقة، ويوسف بدوي رمضان منافسات 110 متر حواجز، وفي الشراع تخوض مريم إيهاب مصطفى، آية أسامة الزيني التصفيات.

حصد الفراعنة حتى الآن على 36 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة على قمة الدول العربية بواقع 11 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية و13 ميدالية برونزية.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

تخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.

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