سيدات الطائرة أمام بوروندي في ثمن نهائي بطولة أفريقيا

يخوض منتخب مصر الأول لسيدات الكرة الطائرة، بقيادة مديره الفني عماد نوار، مواجهة قوية أمام نظيره بوروندي، في الرابعة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة أفريقيا المقامة حاليًا في كينيا، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، عقب الفوز على منتخبات بوركينا فاسو والسنغال وأوغندا، ليواصل الفراعنة مشوارهم في البطولة بطموحات كبيرة نحو المنافسة على اللقب.

ويسعى المنتخب الوطني لمواصلة نتائجه القوية وتخطي عقبة بوروندي، من أجل حجز مقعده في الدور ربع النهائي والاستمرار في المنافسة على اللقب القاري، خاصة أن البطولة تمثل محطة مهمة في طريق التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، إلى جانب المنافسة على بطاقة التأهل إلى بطولة العالم.

قائمة منتخب مصر في بطولة أفريقيا

وتضم قائمة منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة:

مركز المعد: دعاء محمد، دانة شوقي.

مركز 2: تقي مدحت، نور ياسين.

مركز 4: سارة أمين، مريم متولي، ندى معوض، زينة العلمي.

مركز 3: آية خالد، داليا المرشدي، ندى مرجان، مي غزال.

مركز الليبرو: ندى وليد، حبيبة زعتر.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة عماد نوار في مواصلة الانتصارات خلال الأدوار الإقصائية، والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة القارية، في ظل تطلعات المنتخب لتحقيق إنجاز جديد للكرة الطائرة المصرية.