استقبال بعثة سباحة الزعانف بالورود بعد الإنجاز التاريخي في ألعاب البحر المتوسط

وصلت فجر اليوم السبت بعثة منتخب مصر للسباحة بالزعانف إلى أرض الوطن، بعد تحقيق إنجاز تاريخي في مشاركتها الأولى بدورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026 بإيطاليا.

ونجح أبطال المنتخب الوطني في حصد 12 ميدالية متنوعة (4 ذهبيات و 4 فضيات و 4 برونزيات)، ضمن منافسات دورة العاب البحر المتوسط تارانتو 2027 لتحتل صدارة الرياضات المصرية في الدورة المتوسطية وذلك بمشاركة 11 سباحا في المنافسات.

أصحاب الميداليات الذهبية هم: مهاب إيهاب (سباق 400 مونو)، وطارق حسن من بذهبيتين (سباق 100 متر مونو و سباق 50 متر تحت الماء)، وأحمد هشام رضوان (سباق 200 متر زعانف مزدوجة).

وفاز بالميداليات الفضية كل من: سلمي ربيع (50 متر زعانف مزدوجة)، ومريم محمد حلمي حجاب( 50 متر تحت الماء)، وندى مجدي هجرس (400 متر مونو سيدات)، وأحمد عوض (سباق 200 متر مونو رجال).

وأحرز الميداليات البرونزية كل من: أحمد هشام رضوان (100 متر زعانف مزدوجة)، ومهاب ايهاب (سباق 200 متر مونو رجال) ، والفريق المصري المكون من طارق حسن ريناد تامر و ياسين فرحات ومريم محمد حلمي (سباق التتابع المختلط 4*100 مونو)، والفريق المصري المكون من: أحمد هشام رضوان و سيف خالد و سلمى ربيع رسلان و مريم حلمي حجاب (سباق تتابع 4*50 متر زعانف مزدوجة مختلط).

واستطاع ابطال مصر تحقيق نتائج متقدمة حيث جاءت ندى مجدي في المركز الرابع لسباق 200 متر مونو، كما جاءت ريناد تانر في المركز السادس في نفس السباق، واحتل احمد هشام رضوان المركز السابع في منافسات 400 متر زعانف مزدوجة، وفي سباق 50 متر زعانف مزدوجة رجال حقق سيف خالد سعد الدين المركز السادس، كما حققت مريم محمد حجاب المركز الرابع في سباق 100 متر مونو سيدات، وفي سباق 100 متر زعانف مزدوجة سيدات، حققت فريدة محمد سعيد المركز الخامس وسلمى رسلان المركز السابع.

وضمت بعثة منتخب السباحة بالزعانف في الدورة المتوسطية 11 سباحا بواقع خمس لاعبات و 6 لاعبين.

اللاعبات هن: ندا مجدى - ريناد تامر - مريم حلمى - فريده فرج - سلمى ربيع.

واللاعبون هم: مهاب ايهاب - طارق حسن - احمد عوض - ياسين فرحات - احمد هشام - سيف خالد.

ويرأس بعثة المنتخب في الدورة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب كل من: شريف حبيب رئيس جهاز، والمدربين : محمد يحيى - خالد ابراهيم - هشام صديق - عبد الله عبد الجليل - ابراهيم السيد - احمد ربيع ، وادارى المنتخب : هيثم مهنى.

وأعرب كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري عن سعادته بهذا الانجاز وفخره بأبطال اللعبة الذين استطاعو منافسة الكبار وحصد ثلث ميداليات بعثة مصر في انجاز يضيف لمشاركة مصر سواء كانت لعبة اولمبية او غير اولمبية.

وأضاف الشاذلي أن رفع علم مصر في البحر المتوسط 12 مرة وعزف النشيد الوطني 4 مرات هو انجاز يستحق الإشادة والاحترام.