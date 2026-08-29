قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكاديمية الأزهر تنظم زيارة ميدانية للأئمة والدعاة الوافدين إلى أبرز المعالم التاريخية بالفسطاط
احسب فاتورتك.. خطوات بسيطة خلال فصل الصيف لاحتساب الاستهلاك الكهربائي
أرخص 5 سيارات كروس أوفر «زيرو» في مصر.. اعرف الأسعار
خبير: روسيا لن تخاطر بإشعال مواجهة مباشرة مع «الناتو».. وتحركات دبلوماسية لاحتواء الأزمة الأوكرانية
شعبة المستوردين: فتح الباب لتصدير فائض السكر يحمي المصانع الوطنية
ما الإجراءات القانونية المتخذة بشأن اختفاء لاعبي المصارعة؟.. الشباب والرياضة تجيب
محتاجين نراجع نفسنا.. تامر أمين: في بنت صورت خناقة أبوها وأمها ونشرتها بمواقع التواصل
ثابتة بدون تغيير..سعر العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن
جلسة جديدة بين الأهلي ومصطفى شوبير عقب مباراة سموحة لحسم التجديد
الدفاع الروسية: استهدفنا منشآت للصناعات العسكرية وموانئ بحرية أوكرانية
البريميرليج| أول تعليق من مدرب ليفربول بعد التعادل الثاني على التوالي
كلية الشرطة 2026 .. آخر موعد للتقديم والشروط والاختبارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استقبال بعثة سباحة الزعانف بالورود بعد الإنجاز التاريخي في ألعاب البحر المتوسط

بعثة السباحة
بعثة السباحة
حسام الحارتي

وصلت فجر اليوم السبت بعثة منتخب مصر للسباحة بالزعانف إلى أرض الوطن، بعد تحقيق إنجاز تاريخي في مشاركتها الأولى بدورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026 بإيطاليا.

ونجح أبطال المنتخب الوطني في حصد 12 ميدالية متنوعة (4 ذهبيات و 4 فضيات و 4 برونزيات)، ضمن منافسات دورة العاب البحر المتوسط تارانتو 2027 لتحتل صدارة الرياضات المصرية في الدورة المتوسطية وذلك بمشاركة 11 سباحا في المنافسات.

أصحاب الميداليات الذهبية هم: مهاب إيهاب (سباق 400 مونو)، وطارق حسن من بذهبيتين (سباق 100 متر مونو و سباق 50 متر تحت الماء)، وأحمد هشام رضوان (سباق 200 متر زعانف مزدوجة).

وفاز بالميداليات الفضية كل من: سلمي ربيع  (50 متر زعانف مزدوجة)، ومريم محمد حلمي حجاب( 50 متر تحت الماء)، وندى مجدي هجرس (400 متر مونو سيدات)، وأحمد عوض (سباق 200 متر مونو رجال).

وأحرز الميداليات البرونزية كل من: أحمد هشام رضوان (100 متر زعانف مزدوجة)،  ومهاب ايهاب (سباق 200 متر مونو رجال) ، والفريق المصري المكون من طارق حسن ريناد تامر و ياسين فرحات ومريم محمد حلمي (سباق  التتابع المختلط 4*100 مونو)،  والفريق المصري المكون من: أحمد هشام رضوان و سيف خالد و سلمى ربيع رسلان و مريم حلمي حجاب (سباق تتابع 4*50 متر زعانف مزدوجة مختلط).

واستطاع ابطال مصر تحقيق نتائج متقدمة حيث جاءت ندى مجدي في المركز الرابع لسباق 200 متر مونو، كما جاءت ريناد تانر في المركز السادس في نفس السباق، واحتل احمد هشام رضوان المركز السابع في منافسات 400 متر زعانف مزدوجة، وفي سباق 50 متر زعانف مزدوجة رجال حقق سيف خالد سعد الدين المركز السادس، كما حققت مريم محمد حجاب المركز الرابع في سباق 100 متر مونو سيدات، وفي سباق 100 متر زعانف مزدوجة سيدات، حققت  فريدة محمد سعيد المركز الخامس وسلمى رسلان المركز السابع.

وضمت بعثة منتخب السباحة بالزعانف في الدورة المتوسطية 11 سباحا بواقع خمس لاعبات و 6 لاعبين.
اللاعبات هن: ندا مجدى - ريناد تامر - مريم حلمى - فريده فرج - سلمى ربيع.
واللاعبون هم: مهاب ايهاب - طارق حسن  - احمد عوض - ياسين فرحات - احمد هشام - سيف خالد.
ويرأس بعثة المنتخب في الدورة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب كل من: شريف حبيب رئيس جهاز، والمدربين : محمد يحيى - خالد ابراهيم  - هشام صديق - عبد الله عبد الجليل - ابراهيم السيد - احمد ربيع ، وادارى المنتخب : هيثم مهنى.

وأعرب كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري عن سعادته بهذا الانجاز وفخره بأبطال اللعبة الذين استطاعو منافسة الكبار وحصد ثلث ميداليات بعثة مصر في انجاز يضيف لمشاركة مصر سواء كانت لعبة اولمبية او غير اولمبية.

وأضاف الشاذلي أن رفع علم مصر في البحر المتوسط 12 مرة وعزف النشيد الوطني 4 مرات هو انجاز يستحق الإشادة والاحترام.

منتخب مصر للسباحة منتخب مصر للسباحة بالزعانف دورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو إيطاليا المنتخب الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

اللانش بوكس

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

الأهلي

مدافع الاتحاد السكندري يدخل حسابات الأهلي للتعاقد معه في يناير

اصحاب المعاشات

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026.. ما ​حقيقة الزيادة الجديدة؟

ترشيحاتنا

مجد القاسم

مجد القاسم يطرح أحدث أعماله الغنائية كبرنا على الزعل

الفنان هشام عطوة

قصور الثقافة: «ابدأ حلمك» يكتب فصلا استثنائيا في شمال سيناء.. ومجالات تدريبية تضاف للمشروع قريبا

النجم أمير صلاح الدين

أمير صلاح الدين يقدم الملتقى الصحفي للدورة العاشرة من أولادنا بالأوبرا

بالصور

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

على الشاطئ .. منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 .. تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. غلق شواطئ مرسى مطروح| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد