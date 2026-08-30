5 أفلام صينية في القاهرة لتعزيز التبادل الثقافي والسينمائي بين مصر والصين

تستضيف سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية عروض مجموعة مختارة من الأفلام الصينية، خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 1 سبتمبر 2026، في فعالية تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والسينمائي بين مصر والصين، والتعريف بجوانب مختلفة من الحياة والثقافة الصينية المعاصرة من خلال الشاشة الكبيرة.

وتقام الفعالية بدعم من الإدارة الوطنية الصينية للأفلام ولجنة مصر للأفلام، واستضافة مجموعة الإعلام الصيني (CMG)، بمشاركة مركز الترجمة والإنتاج السينمائي والتلفزيوني التابع لـCMG ومكتب المجموعة الإقليمي في الشرق الأوسط.

وتتولى مجموعة Ori، بالتعاون مع لجنة مصر للأفلام، تنفيذ الفعالية، بمشاركة ودعم عدد من الجهات والشركاء السينمائيين الصينيين.

5 أفلام متنوعة للجمهور المصري

وتشهد الفعالية على مدار ثلاثة أيام عرض خمسة أفلام صينية، تقدم نماذج متنوعة من الإنتاج السينمائي الصيني، وهي:

* Pegasus 3 – بيجاسوس 3

* Dear – عزيزتي

* Shenzhou 13 – شنتشو 13

* Boonie Bears: Guardian Code – دببة بوني: الحامي الخفي

* The Happy Train – القطار السعيد

وتتنوع الأعمال المشاركة بين الكوميديا والدراما والقصص الإنسانية والخيال والرسوم المتحركة، بما يقدم للجمهور المصري صورة أكثر تنوعًا عن السينما الصينية، من خلال أعمال تتناول الحياة اليومية والتجارب الإنسانية، إلى جانب فيلم يتناول برنامج الفضاء الصيني، وأعمال عائلية تناسب مختلف الفئات العمرية.

وتعكس إقامة هذه الفعالية أهمية السينما كوسيلة للتقارب الثقافي والتواصل بين الشعوب، إذ تتيح الأفلام للجمهور المصري فرصة التعرف بشكل أكبر على المجتمع والثقافة الصينية، كما تفتح المجال أمام تعزيز التعاون بين صناع السينما والمؤسسات الثقافية والفنية في مصر والصين.

وتأتي عروض الأفلام الصينية في إطار العلاقات الثقافية المتنامية بين البلدين، خاصة مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين.

ومن المنتظر أن تتيح الفعالية للجمهور المصري فرصة مشاهدة مجموعة من الأعمال الصينية المختلفة، والتعرف على تطور صناعة السينما الصينية وتنوع موضوعاتها، بما يعزز التبادل الفني والثقافي بين البلدين.