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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحرك جديد من الزمالك في أزمة البرازيلي خوان بيزيرا

بيزيرا
بيزيرا
عمرو مصطفى

أكد مصدر بنادي الزمالك أن تعامل النادي مع لاعبه البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يتم بشكل قانوني ووفق الإجراءات المتبعة في الحالات المماثلة، والمرتبطة بغياب أي لاعب عن تدريبات فريقه لمدة طويلة.

تطورات أزمة بيزيرا في الزمالك 

وأشار المصدر إلى أن النادي يتعامل بطريقة تحفظ حقوق الزمالك، خاصة أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد مع القلعة البيضاء يمتد لمدة ثلاث سنوات مقبلة، والعقوبات الموقعة على اللاعب تتم وفقاً للائحة.

وشدد المصدر على أن الخطوات الجادة والصحيحة التي يتخذها الزمالك لن يجد معها  اللاعب سوى العودة والالتزام ببنود عقده والمشاركة في المباريات والتدريبات، مؤكدًا أن ذلك سيكون نجاحًا كبيرًا لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب، خاصة أن موقف المجلس كان واضحًا ومعلنًا منذ بداية تغيب اللاعب، بعدم وجود بديل عن عودته والانتظام في تدريبات الفريق والالتزام الكامل بعقده مع النادي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أنه لا صحة لما تردد بشأن اتخاذ الزمالك قرارًا بسداد راتب بيزيرا عن شهر سبتمبر المقبل، لمنع اللاعب من التقدم بشكوى ضد النادي.

تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة نادي الزمالك قررت التعامل بشكل رسمي من الناحية القانونية في ملف خوان بيزيرا، موضحا أنه تم وضع راتب اللاعب في حسابه البنكي رغم غياب اللاعب عن التدريبات.

 

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: الزمالك يتعامل مع الملف بهدوء شديد، ونادي الزمالك يريد تقديم شكوى ضد "كيان" بمعني انه ينتظر انضمام بيزيرا لأي نادٍ لتقديم شكوى ضد اللاعب والنادي الذي سينضم له وذلك للحصول على أكبر عائد مالي مستقبلا.

وأضاف: الزمالك يريد ضمان حقوقه المالية في ملف بيزيرا، وحال حضر اللاعب إلى مصر، سوف يتم التعامل معه باللائحة والقوانين المنظمة لملف اللاعبين المحترفين.

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