برلماني : الرصيد التاريخي للشعبين المصري والصيني يشكل أرضية صلبة لبناء المستقبل

أكد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة تشكل حدثًا إنسانيًا وفكريًا من طراز فريد، فهي تتزامن مع الذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما يُعبر في جوهره عن التلاقي بين أمتين تملكان أطول وأعرق سجل حضاري في التاريخ البشري، حيث يلتقي عمق الفكر المصري القديم مع رزانة الفلسفة الصينية العريقة في لحظة فارقة من عمر العالم.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القيمة الحقيقية لهذه الزيارة تكمن في احترام وتقدير الشعبين للإرث الثقافي والتاريخي المتبادل، فبينما تقف الأهرامات شاهداً على ابتكار مفهوم الدولة والعلوم والهندسة، يمتد السور العظيم وحكمة الفلاسفة الأوائل ليؤكدا أن مصر والصين هما أصل النهضة الإنسانية.

وأشار إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تقديرًا صينيًا للهوية المصرية، مما يؤكد أن العلاقات بين البلدين ليست وليدة المصالح العابرة، بل هي امتداد لروابط وجدانية وثقافية تشكّلت عبر آلاف السنين.

الشراكة المصرية الصينية

وشدد النائب مصطفى أبو زهرة على أن الشراكة المصرية الصينية تُقدّم للعالم اليوم نموذجًا عمليًا لفكرة تلاقي الحضارات وتكاملها بديلًا عن أطروحات الصراع والهيمنة، حيث إلى أن البلدين، بفضل ما يمتلكانه من رصيد حضاري، يحملان رؤية متزنة تنادي بالسلام والتعايش واحترام تنوع الثقافات، مشيرًا إلى أن مبادرات التعاون الثقافي، والمتاحف، والترميم، والمهرجانات الفنية والتراثية المتبادلة تُعيد رسم الشراكة الدولية بلغة إنسانية تفهمها الشعوب وتعتز بها.

وأكد أن الشعوب ذات الجذور الضاربة في التاريخ هي وحدها القادرة على صناعة المستقبل بثبات، مؤكداً أن التعاون الراهن في مجالات الذكاء الاصطناعي، والعلوم، والطاقة النظيفة، وتوطين التكنولوجيا هو الامتداد الطبيعي لروح الابتكار التي ميزت الحضارتين قديماً.



وأضاف أن حكمة الشرق التي يمثلها النيل والنهر الأصفر، ستظل ركيزة اتزان أساسية للعالم، تُنير الطريق نحو تنمية عادلة ومستقبل مشرق تسوده قيم السلام والاحترام المتبادل.