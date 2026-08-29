قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثابتة بدون تغيير..سعر العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن
جلسة جديدة بين الأهلي ومصطفى شوبير عقب مباراة سموحة لحسم التجديد
الدفاع الروسية: استهدفنا منشآت للصناعات العسكرية وموانئ بحرية أوكرانية
البريميرليج| أول تعليق من مدرب ليفربول بعد التعادل الثاني على التوالي
كلية الشرطة 2026 .. آخر موعد للتقديم والشروط والاختبارات
تهديد خطير على حياته .. إجلاء يائير نتنياهو بشكل عاجل من الولايات المتحدة إلى إسرائيل
مساحة عائلية ومحرك هايبرد.. ماذا تقدم بي واي دي XIA الجديدة؟
بينهم علماء وفنانون.. فرنسا تستقبل 44 فلسطينيًا من غزة يواجهون مخاطرا وتهديدات
مصطفى كامل : هل إحنا بقينا شخصيات عامة عشان نتهان؟
أول مشاركة لـ عمر مرموش.. توتنهام يخسر من نيوكاسل 2-0 في الدوري الإنجليزي
حج القرعة 2027 .. خطوات التقديم هاتفيًا وأبرز شروط القبول ومتابعة الطلب
باحث إسرائيلي يحذر من تصعيد إيراني وشيك بـ حزب الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كلية الشرطة 2026 .. آخر موعد للتقديم والشروط والاختبارات

كلية الشرطة 2026 .. آخر موعد للتقديم والشروط والاختبارات
كلية الشرطة 2026 .. آخر موعد للتقديم والشروط والاختبارات
عبد الفتاح تركي

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية، الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة ، إلى الموعد النهائي للتقديم للعام الدراسي 2026/2027، بالتزامن مع اقتراب غلق باب التسجيل الإلكتروني أمام الطلاب الذين يسعون إلى الالتحاق بأكاديمية الشرطة، وسط اهتمام متزايد بمعرفة آخر موعد للتقديم وشروط القبول والاختبارات المطلوبة.

ويأتي التقديم لكلية الشرطة 2026 ضمن الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات الالتحاق، ولذلك يبحث المتقدمون عن التفاصيل المتعلقة بموعد غلق باب التسجيل، وشروط القبول، والاختبارات التي يخضع لها الطالب خلال مراحل التقييم.

واقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة

متى ينتهي التقديم في كلية الشرطة 2026

من المقرر أن يكون الخميس 3 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي لتلقي طلبات التقديم إلكترونيًا للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026/2027، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة للطلاب المتقدمين، وهو ما يجعل الموعد محل اهتمام كبير من الطلاب الذين لم يستكملوا إجراءات التسجيل حتى الآن.

ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وفق الإجراءات المعلنة للطلاب الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة، مع ضرورة الالتزام بالبيانات والمستندات والإجراءات المطلوبة خلال فترة التسجيل المحددة.

وكانت وزارة الداخلية قد مدت فترة التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026/2027 حتى الخميس 3 سبتمبر، في إطار الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية.

ما شروط التقديم في أكاديمية الشرطة 2026

حددت أكاديمية الشرطة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026/2027، وتشمل هذه الشروط ضوابط تتعلق بالجنسية والسيرة والسلوك والسن والطول والحالة الاجتماعية، إلى جانب ضرورة اجتياز الاختبارات والكشوف التي تحددها الأكاديمية.

الرئيس السيسي مع طالب بأكاديمية الشرطة

ويشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، كما يجب ألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وذلك ضمن ضوابط الجنسية المحددة للمتقدمين.

كما يشترط أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أكاديمية الشرطة

وتتضمن شروط القبول أيضًا ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الكيانات أو العناصر الإرهابية، فضلًا عن ضرورة ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

ما سن وطول المتقدم لكلية الشرطة 2026

وفيما يتعلق بالسن، يشترط ألا يزيد سن المتقدم في أول أكتوبر 2026 على 22 عامًا ميلاديًا، كما يشترط ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

وتتضمن شروط التقديم كذلك أن يكون وزن المتقدم متناسبًا مع طوله، إلى جانب ضرورة اجتياز الكشوف والاختبارات الصحية والنفسية والبدنية واختبارات السمات الشخصية التي تحددها أكاديمية الشرطة.

ويشترط أيضًا ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج وقت التقديم لكلية الشرطة، وهو أحد الضوابط المحددة ضمن شروط الالتحاق بالأكاديمية للعام الدراسي 2026/2027.

ما اختبارات أكاديمية الشرطة 2026

يخضع المتقدمون لكلية الشرطة لعدد من الاختبارات والكشوف التي تهدف إلى تقييم مدى ملاءمة الطالب للالتحاق بالأكاديمية، وتشمل هذه المراحل اختبارات ثقافية وبدنية وطبية ونفسية، إلى جانب اختبارات أخرى تتعلق بالقوام والقدرات الرياضية والسمات الشخصية.

ويأتي اختبار القدرات ضمن مراحل التقييم، ويهدف إلى قياس المستوى الثقافي والمعلومات العامة لدى الطالب، بما يساعد على تقييم قدراته المعرفية ومدى ملاءمته للالتحاق بكلية الشرطة.

كما يخضع الطالب لاختبار القوام، بهدف التأكد من تناسب الطول والوزن وفق الضوابط المحددة للمتقدمين، خاصة أن شروط الالتحاق تتضمن ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم وأن يكون الوزن متناسبًا مع الطول.

طلاب أكاديمية الشرطة

تفاصيل الكشف الطبي والنفسي في كلية الشرطة

ويشمل مسار اختبارات أكاديمية الشرطة الكشف الطبي الشامل والتفصيلي، وذلك للتأكد من السلامة الصحية للمتقدم وقدرته على اجتياز متطلبات الدراسة والتدريب، كما يخضع الطالب للكشف النفسي لتقييم الحالة العصبية والذهنية ومدى ملاءمة المتقدم للالتحاق بالأكاديمية.

وتتضمن مراحل التقييم أيضًا اختبار اللياقة البدنية، والذي يهدف إلى قياس مستوى اللياقة والقدرة البدنية للطالب، باعتبار أن الدراسة في كلية الشرطة تتطلب اجتياز مجموعة من المتطلبات البدنية.

ويخضع المتقدم كذلك لاختبار مقومات الرياضة المتخصصة، بهدف تقييم القدرات الرياضية المطلوبة، إلى جانب الكشف الطبي المتقدم لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة للمتقدم.

ما هو اختبار الهيئة في أكاديمية الشرطة 2026

يعد اختبار الهيئة المرحلة النهائية أمام اللجنة المختصة، ويهدف إلى تقييم مدى ملاءمة الطالب للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وذلك بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشوف السابقة وفق القواعد والإجراءات المحددة.

وبذلك يمر الطالب المتقدم لكلية الشرطة بعدة مراحل متتالية تبدأ بإجراءات التقديم الإلكتروني، ثم الاختبارات والكشوف المحددة، وصولًا إلى اختبار الهيئة باعتباره المرحلة النهائية أمام اللجنة المختصة لتقييم مدى ملاءمة الطالب للالتحاق بالأكاديمية.

فرصة أخيرة أمام طلاب الثانوية العامة للتقديم

ومع اقتراب الخميس 3 سبتمبر 2026، يتعين على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026/2027 الانتباه إلى الموعد النهائي المحدد لتلقي طلبات التقديم إلكترونيًا، وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويحظى موعد التقديم لكلية الشرطة باهتمام خاص من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية، في ظل رغبة المتقدمين في معرفة جميع تفاصيل القبول قبل إتمام التسجيل، بداية من شروط الجنسية والسن والطول والحالة الاجتماعية، مرورًا بالكشوف الطبية والاختبارات النفسية والبدنية، وانتهاءً باختبار الهيئة.

وتظل مراجعة البيانات والإجراءات المطلوبة قبل إرسال طلب التقديم خطوة مهمة للطلاب، خاصة أن القبول لا يعتمد على التسجيل الإلكتروني وحده، وإنما يرتبط باستيفاء الشروط واجتياز الكشوف والاختبارات التي تحددها أكاديمية الشرطة.

أهم معلومات التقديم لكلية الشرطة 2026 في نقاط

وتتلخص أبرز البيانات التي يحتاج الطلاب إلى معرفتها في أن آخر موعد للتقديم هو الخميس 3 سبتمبر 2026، وأن التقديم يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، بينما تشمل الفئات المشار إليها في البيانات الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية.

وتشمل شروط القبول أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

كما تتضمن الشروط ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الكيانات أو العناصر الإرهابية، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر 2026 على 22 عامًا ميلاديًا، وألا يقل طوله عن 170 سم، وأن يكون الوزن متناسبًا مع الطول.

ويجب كذلك اجتياز الكشوف والاختبارات الصحية والنفسية والبدنية واختبارات السمات الشخصية التي تحددها أكاديمية الشرطة، فضلًا عن ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج وقت التقديم لكلية الشرطة.

أما الاختبارات فتشمل اختبار القدرات، واختبار القوام، والكشف الطبي الشامل والتفصيلي، والكشف النفسي، واختبار اللياقة البدنية، واختبار مقومات الرياضة المتخصصة، والكشف الطبي المتقدم، ثم اختبار الهيئة باعتباره المرحلة النهائية أمام اللجنة المختصة.

كلية الشرطة التقديم في كلية الشرطة التقديم في كلية الشرطة 2026 آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة 2026 موعد انتهاء التقديم في كلية الشرطة شروط كلية الشرطة 2026 شروط التقديم في أكاديمية الشرطة 2026 أكاديمية الشرطة 2026 تقديم كلية الشرطة 2026 رابط التقديم لكلية الشرطة 2026 كلية الشرطة 2026 الثانوية العامة شروط قبول كلية الشرطة 2026 اختبارات كلية الشرطة 2026 اختبارات أكاديمية الشرطة 2026 سن التقديم لكلية الشرطة 2026 طول كلية الشرطة 2026 اختبار الهيئة كلية الشرطة موعد اختبارات كلية الشرطة 2026 التقديم في أكاديمية الشرطة كلية الشرطة الثانوية العامة والأزهرية آخر فرصة للتقديم في كلية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

اللانش بوكس

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

الأهلي

مدافع الاتحاد السكندري يدخل حسابات الأهلي للتعاقد معه في يناير

اصحاب المعاشات

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026.. ما ​حقيقة الزيادة الجديدة؟

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد هيئة الاعتماد والرقابة لدعم جهود تطوير المنظومة الصحية

ارشيفية

مصرع سيدة وطفليها في حادث أليم

عرض مسرحي ببني سويف

استمرار فعاليات "شارع الفن" بالممشى السياحي لـ كورنيش بني سويف

بالصور

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

على الشاطئ .. منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 .. تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. غلق شواطئ مرسى مطروح| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد