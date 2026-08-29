كلية الشرطة 2026 .. آخر موعد للتقديم والشروط والاختبارات

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية، الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة ، إلى الموعد النهائي للتقديم للعام الدراسي 2026/2027، بالتزامن مع اقتراب غلق باب التسجيل الإلكتروني أمام الطلاب الذين يسعون إلى الالتحاق بأكاديمية الشرطة، وسط اهتمام متزايد بمعرفة آخر موعد للتقديم وشروط القبول والاختبارات المطلوبة.

ويأتي التقديم لكلية الشرطة 2026 ضمن الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات الالتحاق، ولذلك يبحث المتقدمون عن التفاصيل المتعلقة بموعد غلق باب التسجيل، وشروط القبول، والاختبارات التي يخضع لها الطالب خلال مراحل التقييم.

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متى ينتهي التقديم في كلية الشرطة 2026

من المقرر أن يكون الخميس 3 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي لتلقي طلبات التقديم إلكترونيًا للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026/2027، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة للطلاب المتقدمين، وهو ما يجعل الموعد محل اهتمام كبير من الطلاب الذين لم يستكملوا إجراءات التسجيل حتى الآن.

ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وفق الإجراءات المعلنة للطلاب الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة، مع ضرورة الالتزام بالبيانات والمستندات والإجراءات المطلوبة خلال فترة التسجيل المحددة.

وكانت وزارة الداخلية قد مدت فترة التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026/2027 حتى الخميس 3 سبتمبر، في إطار الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية.

ما شروط التقديم في أكاديمية الشرطة 2026

حددت أكاديمية الشرطة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026/2027، وتشمل هذه الشروط ضوابط تتعلق بالجنسية والسيرة والسلوك والسن والطول والحالة الاجتماعية، إلى جانب ضرورة اجتياز الاختبارات والكشوف التي تحددها الأكاديمية.

ويشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، كما يجب ألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وذلك ضمن ضوابط الجنسية المحددة للمتقدمين.

كما يشترط أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وتتضمن شروط القبول أيضًا ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الكيانات أو العناصر الإرهابية، فضلًا عن ضرورة ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

ما سن وطول المتقدم لكلية الشرطة 2026

وفيما يتعلق بالسن، يشترط ألا يزيد سن المتقدم في أول أكتوبر 2026 على 22 عامًا ميلاديًا، كما يشترط ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

وتتضمن شروط التقديم كذلك أن يكون وزن المتقدم متناسبًا مع طوله، إلى جانب ضرورة اجتياز الكشوف والاختبارات الصحية والنفسية والبدنية واختبارات السمات الشخصية التي تحددها أكاديمية الشرطة.

ويشترط أيضًا ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج وقت التقديم لكلية الشرطة، وهو أحد الضوابط المحددة ضمن شروط الالتحاق بالأكاديمية للعام الدراسي 2026/2027.

ما اختبارات أكاديمية الشرطة 2026

يخضع المتقدمون لكلية الشرطة لعدد من الاختبارات والكشوف التي تهدف إلى تقييم مدى ملاءمة الطالب للالتحاق بالأكاديمية، وتشمل هذه المراحل اختبارات ثقافية وبدنية وطبية ونفسية، إلى جانب اختبارات أخرى تتعلق بالقوام والقدرات الرياضية والسمات الشخصية.

ويأتي اختبار القدرات ضمن مراحل التقييم، ويهدف إلى قياس المستوى الثقافي والمعلومات العامة لدى الطالب، بما يساعد على تقييم قدراته المعرفية ومدى ملاءمته للالتحاق بكلية الشرطة.

كما يخضع الطالب لاختبار القوام، بهدف التأكد من تناسب الطول والوزن وفق الضوابط المحددة للمتقدمين، خاصة أن شروط الالتحاق تتضمن ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم وأن يكون الوزن متناسبًا مع الطول.

تفاصيل الكشف الطبي والنفسي في كلية الشرطة

ويشمل مسار اختبارات أكاديمية الشرطة الكشف الطبي الشامل والتفصيلي، وذلك للتأكد من السلامة الصحية للمتقدم وقدرته على اجتياز متطلبات الدراسة والتدريب، كما يخضع الطالب للكشف النفسي لتقييم الحالة العصبية والذهنية ومدى ملاءمة المتقدم للالتحاق بالأكاديمية.

وتتضمن مراحل التقييم أيضًا اختبار اللياقة البدنية، والذي يهدف إلى قياس مستوى اللياقة والقدرة البدنية للطالب، باعتبار أن الدراسة في كلية الشرطة تتطلب اجتياز مجموعة من المتطلبات البدنية.

ويخضع المتقدم كذلك لاختبار مقومات الرياضة المتخصصة، بهدف تقييم القدرات الرياضية المطلوبة، إلى جانب الكشف الطبي المتقدم لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة للمتقدم.

ما هو اختبار الهيئة في أكاديمية الشرطة 2026

يعد اختبار الهيئة المرحلة النهائية أمام اللجنة المختصة، ويهدف إلى تقييم مدى ملاءمة الطالب للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وذلك بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشوف السابقة وفق القواعد والإجراءات المحددة.

وبذلك يمر الطالب المتقدم لكلية الشرطة بعدة مراحل متتالية تبدأ بإجراءات التقديم الإلكتروني، ثم الاختبارات والكشوف المحددة، وصولًا إلى اختبار الهيئة باعتباره المرحلة النهائية أمام اللجنة المختصة لتقييم مدى ملاءمة الطالب للالتحاق بالأكاديمية.

فرصة أخيرة أمام طلاب الثانوية العامة للتقديم

ومع اقتراب الخميس 3 سبتمبر 2026، يتعين على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026/2027 الانتباه إلى الموعد النهائي المحدد لتلقي طلبات التقديم إلكترونيًا، وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويحظى موعد التقديم لكلية الشرطة باهتمام خاص من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية، في ظل رغبة المتقدمين في معرفة جميع تفاصيل القبول قبل إتمام التسجيل، بداية من شروط الجنسية والسن والطول والحالة الاجتماعية، مرورًا بالكشوف الطبية والاختبارات النفسية والبدنية، وانتهاءً باختبار الهيئة.

وتظل مراجعة البيانات والإجراءات المطلوبة قبل إرسال طلب التقديم خطوة مهمة للطلاب، خاصة أن القبول لا يعتمد على التسجيل الإلكتروني وحده، وإنما يرتبط باستيفاء الشروط واجتياز الكشوف والاختبارات التي تحددها أكاديمية الشرطة.

أهم معلومات التقديم لكلية الشرطة 2026 في نقاط

وتتلخص أبرز البيانات التي يحتاج الطلاب إلى معرفتها في أن آخر موعد للتقديم هو الخميس 3 سبتمبر 2026، وأن التقديم يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، بينما تشمل الفئات المشار إليها في البيانات الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية.

وتشمل شروط القبول أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

كما تتضمن الشروط ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الكيانات أو العناصر الإرهابية، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر 2026 على 22 عامًا ميلاديًا، وألا يقل طوله عن 170 سم، وأن يكون الوزن متناسبًا مع الطول.

ويجب كذلك اجتياز الكشوف والاختبارات الصحية والنفسية والبدنية واختبارات السمات الشخصية التي تحددها أكاديمية الشرطة، فضلًا عن ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج وقت التقديم لكلية الشرطة.

أما الاختبارات فتشمل اختبار القدرات، واختبار القوام، والكشف الطبي الشامل والتفصيلي، والكشف النفسي، واختبار اللياقة البدنية، واختبار مقومات الرياضة المتخصصة، والكشف الطبي المتقدم، ثم اختبار الهيئة باعتباره المرحلة النهائية أمام اللجنة المختصة.