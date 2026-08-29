محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد هيئة الاعتماد والرقابة لدعم جهود تطوير المنظومة الصحية

رحبت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بوفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، خلال زيارته الميدانية لعدد من المنشآت والوحدات الصحية بمركز الفرافرة، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة، بهدف دعم جهود تطوير المنظومة الصحية ورفع جاهزية المنشآت لتطبيق معايير الجودة والاعتماد.

وأوضحت محافظة الوادي الجديد في بيان لها اليوم السبت، أن الزيارة استهدفت متابعة جاهزية عدد من المنشآت الصحية، والوقوف على مراحل التأهيل ومدى الالتزام بالمعايير المطلوبة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتهيئة المنشآت للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المراحل المقبلة.

وشملت الجولة وحدة طب الأسرة باللواء صبيح ووحدة طب الأسرة بعبد المجيد الجغيل، حيث جرى تفقد عدد من أقسام ومكونات الوحدتين، ومراجعة الإجراءات الخاصة بالتأهيل وفق معايير الجودة والاعتماد، إلى جانب متابعة احتياجات المنشآت خلال المرحلة الحالية.

كما تناولت الزيارة آليات تقديم الدعم الفني والتقني المستمر للمنشآت الصحية والعاملين بها، وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية بما يتوافق مع متطلبات ومعايير الاعتماد، فضلًا عن متابعة معدلات الإنجاز في أعمال التجهيز والتطوير، والعمل على معالجة أي ملاحظات قد تؤثر على مستوى الجاهزية.

وتستهدف المحافظة من خلال التعاون مع الهيئة تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء الوادي الجديد، ورفع كفاءة المنشآت والوحدات الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية وفق معايير الجودة والسلامة، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.