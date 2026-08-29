يعود للقاهرة اليوم .. أول صورة للمصري المتغيب بالسعودية بعد العثور عليه وتسليمه لأهله

يعود المواطن المصري عمر إبراهيم أبو السعود إلى القاهرة اليوم قادما من السعودية بعد العثور عليه .



وأكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه تم العثور على المواطن المصري عمر إبراهيم أبو السعود في مدينة مكة المكرمة، بعد جهود مكثفة للبحث عنه والتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن القنصلية المصريةقامت بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة له، والعمل على إنهاء إجراءات عودته إلى مصر ، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة، وذلك في أقرب وقت ممكن.

وشدد السفير حداد الجوهري على حرص وزارة الخارجية والبعثات القنصلية المصرية على متابعة أوضاع المواطنين المصريين بالخارج، والتعامل مع الحالات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم لها.

وطالبت وزارة الخارجية كافة المصريين بالخارج وذويهم اتباع الطرق والقنوات الرسمية عند الاستفسار عن ذويهم أو تقديم طلبات تخص ذويهم، وذلك من خلال الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، والكائنة في عمارة إيزيس بمنطقة جاردن سيتي، في مواجهة السفارة البريطانية.