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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع سيدة وطفليها في حادث أليم

ارشيفية
ارشيفية

شهدت محافظة المنوفية خبرا مؤسفا بعد مصرع ام وأطفالها الاثنين في حادث أليم خارج المحافظة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد بوفاة أسرة نتيجة حادث تصادم مأساوي بإحدى المدن الساحلية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

وتبين وفاة أم وأبناءها الاثنين في حادث سيارة، الام تدعي تقي. ق وأبناءها زين ومراد، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات وتم نقل الجثمان الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة 

وتستعد أهالي المنوفية لتوديع ام وأطفالها لقوا مصرعهم في حادث مأساوي في إحدى المدن الساحلية وسط حزن كبير.

المنوفية محافظة المنوفية حادث اسرة أم وأطفالها

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