محافظ المنوفية يكلف أملاك الدولة بالفحص الفوري لشكاوى وطلبات المواطنين

واصل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية لقاءاته الدورية المباشرة بالمواطنين ، وذلك في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر معهم والوقوف ميدانيًا على مطالبهم واحتياجاتهم، والاستماع إلى شكواهم والعمل على سرعة إيجاد حلول عاجلة لها، مؤكدًا أن خدمة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

وفي مستهل اللقاء ، استمع محافظ المنوفية لشكاوى عدد من المواطنين أحدهم بمركز ومدينة منوف تلتمس تسهيل إجراءات ملف التصالح على مخالفات البناء وأخري بناحية الباجور بشأن تعديل رخصة بناء المنزل الخاص بها ، موجهاً إدارة المتابعة الهندسية بالديوان العام بالنزول الميداني والفحص الفوري وتقديم حلول عاجلة والعرض عليه ، حرصاً من المحافظ على تلبية مطالب المواطنين والسعي في إيجاد حلول فورية وفق القوانين المنطمة.

كما كلف محافظ المنوفية الإدارة العامة لأملاك الدولة بفحص شكوى مواطنة بناحية شبرا قبالة بقويسنا تلتمس إنهاء إجراءات ملف التقنين الخاص بها تيسيراً عليها وحفاظاً على حقوق الدولة والمواطن ، فيما وجه مديرية التربية والتعليم بالدراسة والعرض لطلبات عدد من العاملين بإداراتي أشمون التعليمية وشبين الكوم واتخاذ الاجراءات المنظمة.

وأكد محافظ المنوفية أن رضا المواطن سيظل أولوية أولى على رأس منظومة الجهاز الإداري للمحافظة كونه ركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية ، مؤكداً على استمرار تنظيم اللقاءات بالمواطنين وتفعيل الشراكة معهم وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة بما يلبى رغباتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.