30 دقيقة لتطهير سيارة الإسعاف .. مكافحة العدوى تكشف تفاصيل التعامل مع الحالات الحرجة

كشفت الدكتورة إيمان وهبة، مدير إدارة مكافحة العدوى بهيئة الإسعاف المصرية، تفاصيل الإجراءات التي تتبعها الهيئة لتقليل مخاطر انتقال العدوى داخل سيارات الإسعاف، مؤكدة أن عمليات التنظيف والتطهير تخضع لقواعد دقيقة تضمن فعالية المطهرات وسلامة المرضى والأطقم الإسعافية.

استخدام المطهرات

وأوضحت وهبة، خلال لقائها ببرنامج «نون القمة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن استخدام المطهرات يعتمد على ما يعرف بـ«زمن التلامس»، وهي المدة التي يجب أن يظل خلالها المطهر على الأسطح حتى يحقق فعاليته المطلوبة.

عملية تنظيف وتطهير سيارة الإسعاف

وأضافت أن عملية تنظيف وتطهير سيارة الإسعاف قد تستغرق نحو 30 دقيقة، مشيرة إلى أنه يتم خلال هذه الفترة توفير سيارة أخرى لضمان استمرار تقديم خدمات الإسعاف وعدم تأثر سرعة الاستجابة للبلاغات.

تحديث مستمر لإجراءات مكافحة العدوى

وأكدت مدير إدارة مكافحة العدوى أن هيئة الإسعاف المصرية تتابع باستمرار أحدث المستجدات العالمية في مجال مكافحة العدوى، وتعمل على تحديث الإجراءات المتبعة وفقًا للتطورات الجديدة، مع تعميمها على الأطقم الإسعافية.

برامج محاكاة لسيناريوهات الطوارئ

وأشارت إلى أن التدريب يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة العمل، حيث يخضع المسعفون لدورات تدريبية مستمرة وبرامج محاكاة لسيناريوهات الطوارئ المختلفة.

محاكاة للتعامل مع الحالات الأكثر خطورة

وأوضحت وهبة أن الهدف من التدريب المستمر هو تحويل قواعد مكافحة العدوى إلى ممارسة تلقائية لدى المسعف أثناء التعامل مع البلاغات، خاصة في المواقف التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار.

احتمالات انتقال العدوى

وتشمل التدريبات الحالات التي يتعامل فيها المسعف مع دماء أو سوائل جسدية، بالإضافة إلى المواقف التي تنطوي على احتمالات انتقال العدوى عن طريق الرذاذ أو الهواء، بما يساعد على حماية المسعف والمريض في الوقت نفسه.

إجراءات خاصة لنقل السيدات الحوامل

كما أشارت مدير إدارة مكافحة العدوى إلى تطبيق إجراءات خاصة عند التعامل مع السيدات الحوامل، بما يتناسب مع طبيعة الحالة ويضمن توفير أعلى درجات الأمان خلال عملية النقل.

الالتزام بقواعد مكافحة العدوى

وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على سلامة الأم والجنين خلال الرحلة إلى المستشفى، مع استمرار الالتزام بقواعد مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية المقررة للأطقم الإسعافية.