قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة جديدة بين الأهلي ومصطفى شوبير عقب مباراة سموحة لحسم التجديد
الدفاع الروسية: استهدفنا منشآت للصناعات العسكرية وموانئ بحرية أوكرانية
البريميرليج| أول تعليق من مدرب ليفربول بعد التعادل الثاني على التوالي
كلية الشرطة 2026 .. آخر موعد للتقديم والشروط والاختبارات
تهديد خطير على حياته .. إجلاء يائير نتنياهو بشكل عاجل من الولايات المتحدة إلى إسرائيل
مساحة عائلية ومحرك هايبرد.. ماذا تقدم بي واي دي XIA الجديدة؟
بينهم علماء وفنانون.. فرنسا تستقبل 44 فلسطينيًا من غزة يواجهون مخاطرا وتهديدات
مصطفى كامل : هل إحنا بقينا شخصيات عامة عشان نتهان؟
أول مشاركة لـ عمر مرموش.. توتنهام يخسر من نيوكاسل 2-0 في الدوري الإنجليزي
حج القرعة 2027 .. خطوات التقديم هاتفيًا وأبرز شروط القبول ومتابعة الطلب
باحث إسرائيلي يحذر من تصعيد إيراني وشيك بـ حزب الله
الجيش الروسي : استهداف محطة شحن بحرية و4 مستودعات للقوات الأوكرانية في ميناء نيكولاييف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد واقعة الاعتداء على الأم.. محامي المجني عليها يكشف تفاصيل الواقعة وموعد المحاكمة

سيدة السيدة زينب
سيدة السيدة زينب
رحمة سمير

قال كريم البحيري، محامي السيدة المعتدى عليها في السيدة زينب، إن القضية من المقرر نظرها أمام محكمة جنح السيدة زينب، موضحًا أن المتهمين يواجهان اتهامات تتعلق بالبلطجة واستعراض القوة والضرب العمد.

وأوضح “البحيري” خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاعتداء لم يكن الواقعة الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أن السبب وراء الاعتداء، بحسب ما توصلت إليه القضية، يتعلق بمحاولة إجبار والدتهما على توقيع عقد يتيح لهما التصرف في الشقة والحصول على قيمتها المالية.

وكشف المحامي أن السيدة تعرضت للضرب المبرح، وجزء من تفاصيل الواقعة لم يتم نشره نظرًا لبشاعته.

وأضاف أن المتهمين احتجزا والدتهما داخل المنزل، قبل أن يتمكن الشهود والجيران من التدخل ومساعدتها على الخروج، مؤكدًا أنه لولا تدخلهم كان من الممكن أن تتعرض حياتها للخطر.

وأشار إلى أن واقعة احتجاز السيدة بسبب الخلاف على الشقة تكررت من قبل، مؤكدًا أن الواقعة الأخيرة كانت الأشد من حيث الاعتداء.

وأشاد محامي السيدة بسرعة تعامل الأجهزة الأمنية مع الواقعة، موجهًا الشكر إلى وزارة الداخلية والقيادات والأجهزة الأمنية بقسم السيدة زينب، موضحًا أن المتهمين تم ضبطهما خلال أقل من 12 ساعة من انتشار الواقعة.

وتحدث المحامي عن العقوبة المتوقعة للمتهمين، مشيرًا إلى أنها قد تصل إلى 3 سنوات وفق الاتهامات التي يواجهانها، مع استمرار نظر القضية أمام المحكمة.

وأشار إلى وجود مخاوف من إمكانية تراجع السيدة عن موقفها أو التنازل والتصالح مع نجليها، لافتًا إلى أن مثل هذه الوقائع شهدت محاولات للتنازل في مرات سابقة.

محاكمة الداخلية القانون السوشيال_ميديا عنف_أسرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

اللانش بوكس

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

الأهلي

مدافع الاتحاد السكندري يدخل حسابات الأهلي للتعاقد معه في يناير

اصحاب المعاشات

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026.. ما ​حقيقة الزيادة الجديدة؟

ترشيحاتنا

مصطفى كامل

مصطفى كامل يحذر من فوضى السوشيال ميديا

نشأت الديهي

أول تعليق من نشأت الديهي بشأن الاتفاق النفطي بين أمريكا وفنزويلا

المدارس

التعليم تستعد للعام الدراسي الجديد بتعليمات للانضباط وتقليل الكثافات داخل المدارس

بالصور

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

على الشاطئ .. منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 .. تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. غلق شواطئ مرسى مطروح| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد