نتنياهو يندد بعنف المستوطنين في الضفة الغربية

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بأعمال العنف التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، واصفًا هذه الأعمال بأنها «إجرامية»، وذلك عقب هجمات جديدة استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم في محيط بلدة قصرة جنوب نابلس.

وجاء موقف نتنياهو في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين، وسط تحذيرات أمنية إسرائيلية من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يؤدي إلى تفاقم التوتر وخروج الأوضاع عن السيطرة. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قد حذر نتنياهو، بحسب تقارير إعلامية، من تداعيات عنف المستوطنين على الاستقرار الأمني في الضفة.

وتزامنت تصريحات نتنياهو مع وقوع هجوم جديد في منطقة قصرة، حيث أفادت وكالة «رويترز» بأن عشرات المستوطنين الملثمين هاجموا منازل فلسطينية، فيما تحدث شهود عن إلقاء الحجارة على منزل كان بداخله عدد من الفلسطينيين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تدخل لإبعاد «المشاغبين» وحماية السكان، بينما تحدث شهود عن استخدام الغاز المسيل للدموع ووقوع إصابات.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب عنف المستوطنين في الضفة، إذ دعا أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي نتنياهو إلى اتخاذ إجراءات لوقف الاعتداءات، في ظل تزايد المخاوف من تأثيرها على الاستقرار الإقليمي.

ويضع التصعيد المتواصل حكومة نتنياهو أمام ضغوط داخلية وخارجية متزايدة، خصوصًا مع استمرار التوسع الاستيطاني وتزايد الاحتكاكات بين المستوطنين والفلسطينيين، فيما تحذر جهات دولية من أن استمرار هذه التطورات قد يزيد من احتمالات اندلاع موجة أوسع من العنف في الضفة الغربية.