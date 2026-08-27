قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح يتوج بجائزة أفضل أهداف الجوله الثانية في الدوري التركي
إحالة طبيبة تأمين صحي للتحقيق بسبب سوء معاملة المواطنين
أول مناظرة رئاسية في فرنسا.. انقسام الوسط يفتح الطريق أمام لوبان وميلانشون
التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والأوراق المطلوبة وخطوات التقنين
قرارات عاجلة لإحكام إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس في العام الدراسي الجديد
هبة مجدي تعرب عن سعادتها بالغناء في احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي
كفيفة ومن طالبات الدمج.. طالبة تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة
حريق بالطابق السابع داخل عقار بمدينة نصر.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء
جاد شويري يكشف لـ«صدى البلد» كواليس ألبوم «بلبلة»..ويعلن حماسه لدخول عالم التمثيل | فيديو
التعليم تتابع إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والكثافات ومواد الهوية القومية وتحاسب المخالفين
إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة 2026-2028
منع الضرب والعقوبات النفسية وحظر المساس بكرامة الطالب بالمدارس في العام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لخدمة الحالات الطارئة.. جامعة قنا تدعم منظومتها بسيارتي إسعاف جولف مجهزتين

سيارات إسعاف جولف
سيارات إسعاف جولف
يوسف رجب

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، استلام سيارتي إسعاف جولف مجهزتين، لتصبح من أولى الجامعات المصرية التي تضيف تلك الخدمة ضمن منظومة المركبات الكهربائية الجديدة، بما يمثل إضافة نوعية إلى خدمات الطوارئ والرعاية الطبية داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك فى إطار حرص جامعة قنا على بناء جامعة خضراء ومستدامة وآمنة، وتعزيز منظومة الرعاية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة داخل الحرم الجامعي، بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وطروب طلبة، أمين الجامعة، وعمداء كليات الجامعة، ولفيف من القيادات الأكاديمية والإدارية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن توفير سيارتي الإسعاف الكهربائيتين يجمع بين هدفين متكاملين؛ الحفاظ على البيئة وتطوير منظومة السلامة والرعاية داخل الجامعة، موضحًا أن استخدام مركبات كهربائية مخصصة للتعامل مع الحالات الطارئة يعكس توجه الجامعة نحو حلول حديثة تتوافق مع مفهوم الجامعة الخضراء.

وقال رئيس جامعة قنا إن هذا النوع من سيارات الإسعاف يمثل تجربة رائدة في الجامعات المصرية، لما توفره من سرعة في التحرك والوصول إلى الحالات داخل الحرم الجامعي، خاصة مع طبيعة الحركة في المساحات الداخلية التي تحتاج إلى مركبات صغيرة ومرنة وسريعة الاستجابة.

وأوضح عكاوى أن السيارتين مجهزتان للتعامل مع الحالات الطارئة، ومن أبرز تجهيزاتهما نقالة متحركة تتيح التعامل مع المريض منذ لحظة تحميله داخل سيارة الإسعاف وحتى نقله وتسليمه داخل المستشفى، بما يقلل من الحاجة إلى نقل المريض بين أكثر من وسيلة، ويسهم في توفير قدر أكبر من الأمان والراحة وسرعة التعامل مع الحالة.

وأكد رئيس جامعة قنا أن تطوير منظومة الإسعاف داخل الجامعة يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف توفير بيئة جامعية آمنة إلى جانب كونها نظيفة وخضراء ومستدامة، مشيرًا إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا ينفصل عن تطوير الخدمات، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة تجعل التكنولوجيا في خدمة الإنسان والبيئة في آن واحد.

وقال إن الجامعة مستمرة في دعم كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة لطلابها ومنتسبيها، وتوفير بيئة جامعية تستجيب بسرعة وفاعلية للاحتياجات المختلفة، بما يعكس فلسفة جامعة قنا في أن تكون جامعة نظيفة، خضراء، مستدامة وآمنة.

قنا جامعة قنا إسعاف جولف الجامعات المصرية الحالات الطارئة المركبات الكهربائية الجامعة الخضراء منظومة الإسعاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

خسوف القمر

خسوف القمر الجمعة.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة ومفاجأة في موعد رؤيتها

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

ترشيحاتنا

خسوف القمر

خسوف قمري استثنائي يقترب من سماء العرب.. مشهد أحمر يلامس حدود الخسوف الكلي

حالة الطقس غدًا الخميس 27 أغسطس 2026 ودرجات الحرارة

حالة الطقس غدا الخميس 27 أغسطس 2026 ودرجات الحرارة

موعد صرف تموين سبتمبر 2026.. نصيب الفرد وقائمة الأسعار

موعد صرف تموين سبتمبر 2026 .. نصيب الفرد وقائمة الأسعار

بالصور

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

الكيلو بـ70 جنيها في الأسواق.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

فيديو

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد