لخدمة الحالات الطارئة.. جامعة قنا تدعم منظومتها بسيارتي إسعاف جولف مجهزتين

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، استلام سيارتي إسعاف جولف مجهزتين، لتصبح من أولى الجامعات المصرية التي تضيف تلك الخدمة ضمن منظومة المركبات الكهربائية الجديدة، بما يمثل إضافة نوعية إلى خدمات الطوارئ والرعاية الطبية داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك فى إطار حرص جامعة قنا على بناء جامعة خضراء ومستدامة وآمنة، وتعزيز منظومة الرعاية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة داخل الحرم الجامعي، بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وطروب طلبة، أمين الجامعة، وعمداء كليات الجامعة، ولفيف من القيادات الأكاديمية والإدارية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن توفير سيارتي الإسعاف الكهربائيتين يجمع بين هدفين متكاملين؛ الحفاظ على البيئة وتطوير منظومة السلامة والرعاية داخل الجامعة، موضحًا أن استخدام مركبات كهربائية مخصصة للتعامل مع الحالات الطارئة يعكس توجه الجامعة نحو حلول حديثة تتوافق مع مفهوم الجامعة الخضراء.

وقال رئيس جامعة قنا إن هذا النوع من سيارات الإسعاف يمثل تجربة رائدة في الجامعات المصرية، لما توفره من سرعة في التحرك والوصول إلى الحالات داخل الحرم الجامعي، خاصة مع طبيعة الحركة في المساحات الداخلية التي تحتاج إلى مركبات صغيرة ومرنة وسريعة الاستجابة.

وأوضح عكاوى أن السيارتين مجهزتان للتعامل مع الحالات الطارئة، ومن أبرز تجهيزاتهما نقالة متحركة تتيح التعامل مع المريض منذ لحظة تحميله داخل سيارة الإسعاف وحتى نقله وتسليمه داخل المستشفى، بما يقلل من الحاجة إلى نقل المريض بين أكثر من وسيلة، ويسهم في توفير قدر أكبر من الأمان والراحة وسرعة التعامل مع الحالة.

وأكد رئيس جامعة قنا أن تطوير منظومة الإسعاف داخل الجامعة يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف توفير بيئة جامعية آمنة إلى جانب كونها نظيفة وخضراء ومستدامة، مشيرًا إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا ينفصل عن تطوير الخدمات، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة تجعل التكنولوجيا في خدمة الإنسان والبيئة في آن واحد.

وقال إن الجامعة مستمرة في دعم كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة لطلابها ومنتسبيها، وتوفير بيئة جامعية تستجيب بسرعة وفاعلية للاحتياجات المختلفة، بما يعكس فلسفة جامعة قنا في أن تكون جامعة نظيفة، خضراء، مستدامة وآمنة.



