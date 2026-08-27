زراعة قنا: وصول 1250طن سماد يوريا لتوزيعها على الجمعيات

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والمعايير المنظمة لعملية صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية، مع تكثيف الرقابة على عمليات النقل والشحن من المصانع وحتى وصول الكميات إلى المخازن والجمعيات المحلية، لضمان عدم تسرب الأسمدة المدعمة وتوجيهها للحيازات الفعلية للمزارعين، بما يدعم الموسم الزراعي الحالي ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين في قرى ونجوع محافظة قنا.

أكد المهندس أبوالعباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، استكمال برنامج شحن وتوزيع الأسمدة المدعمة الواردة من المصانع لشهر أغسطس 2026، في إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة قنا، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين في مختلف المراكز والقطاعات الزراعية بالمحافظة.

وأوضح البدري، أن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وجه بضرورة تلبية الاحتياجات الملحة للقطاع الزراعي، حيث تم تخصيص1250 طنًا من سماد اليوريا 46.5% لتغطية الجمعيات الزراعية المستهدفة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أن الخطة شملت 25 جمعية زراعية بواقع 50 طنًا من سماد اليوريا لكل جمعية من الجمعيات المشاركة في البرنامج، والتي تضم عدد من الجمعيات التعاونية الزراعية في المراكز للقطاعات المختلفة من الائتمان والإصلاح الزراعي.

ولفت البدري، إلى أن الجمعيات تشمل جمعيات النجمة والحمران، والرواتب، والعمرة، والقبلي سمهود، وبندر فرشوط، وهو، والحلفاية بحري، والحلفاية قبلي، والرحمانية قبلي، والشرقي بهجورة، والدير الشرقي، والمحروسة، والشعراني، والعيايشا، ودنفيق، وطوخ، والأوسط قمولا، والبحري قمولا، والزوايدة، وبخانس، والغالية قبلي، والعركي القبلي، وفرشوط، والعركي بحري، والحراجية.