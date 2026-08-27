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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصليب الأحمر السنغافوري يخصص 50 ألف دولار لدعم جهود الإغاثة في نيبال

الصليب الأحمر السنغافوري يخصص 50 ألف دولار لدعم جهود الإغاثة في نيبال
الصليب الأحمر السنغافوري يخصص 50 ألف دولار لدعم جهود الإغاثة في نيبال
أ ش أ

أعلن الصليب الأحمر السنغافوري تخصيص 50 ألف دولار سنغافوري لدعم جهود الاستجابة والإغاثة الفورية في نيبال.

وأوضح الصليب الأحمر - في بيان نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الخميس/ - أنه سيتم توجيه هذه الأموال لدعم العمليات الميدانية وتلبية الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك توزيع مياه الشرب وتوفير مستلزمات الطوارئ، مثل الأغطية البلاستيكية والبطانيات وحصائر النوم ومجموعات الإسعافات الأولية وأكياس الجثث.

وأشار البيان إلى أن الصليب الأحمر يعتزم إطلاق حملة تبرعات عامة غدا /الجمعة/ لدعم المجتمعات المتضررة من الفيضانات في نيبال.

من جانبه.. قال الأمين العام للصليب الأحمر السنغافوري بنيامين ويليام "إننا نتابع الوضع عن كثب، ونحن على أهبة الاستعداد لإرسال فريق لدعم شركائنا على أرض الواقع".

الصليب الأحمر السنغافوري دعم جهود الاستجابة والإغاثة الفورية في نيبال شبكة تشانيل نيوز آشيا تلبية الاحتياجات الإنسانية

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