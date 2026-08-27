وزير خارجية بريطانيا: سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة نيبال في محنتها

أعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أن بلاده عرضت تقديم مساعدة مالية لنيبال عقب الفيضانات المفاجئة التي اجتاحتها أمس.

وقال ميليباند - في منشور على منصة "إكس" نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الخميس/ - إنه تحدث اليوم مع نظيره النيبالي، شيشير خانال، حيث أعرب عن تضامن المملكة المتحدة مع نيبال، وقدم خالص التعازي في ضحايا الفيضانات.

وأضاف ميليباند أنه أعرب أيضا - خلال الاتصال الهاتفي - عن امتنانه للجهود التي بذلتها الحكومة النيبالية لتقديم الدعم للمواطنين البريطانيين المتواجدين في المناطق المنكوبة، كما عرض تقديم مساعدة مالية، والمساعدة في جهود البحث والإنقاذ، وغيرها من أشكال الدعم.

وأكد ميليباند أن المملكة المتحدة ستبذل قصارى جهدها لمساعدة نيبال في محنتها.