قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الرياضة تحيل واقعة هروب الشامي للنيابة العامة
صلاح يتوج بجائزة أفضل أهداف الجوله الثانية في الدوري التركي
إحالة طبيبة تأمين صحي للتحقيق بسبب سوء معاملة المواطنين
أول مناظرة رئاسية في فرنسا.. انقسام الوسط يفتح الطريق أمام لوبان وميلانشون
التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والأوراق المطلوبة وخطوات التقنين
قرارات عاجلة لإحكام إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس في العام الدراسي الجديد
هبة مجدي تعرب عن سعادتها بالغناء في احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي
كفيفة ومن طالبات الدمج.. طالبة تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة
حريق بالطابق السابع داخل عقار بمدينة نصر.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء
جاد شويري يكشف لـ«صدى البلد» كواليس ألبوم «بلبلة»..ويعلن حماسه لدخول عالم التمثيل | فيديو
التعليم تتابع إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والكثافات ومواد الهوية القومية وتحاسب المخالفين
إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة 2026-2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف تقترب مصر من الاكتفاء الذاتي للقمح.. متحدث الزراعة يوضح

ارشيفه
ارشيفه
منار عبد العظيم

يُعد القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، باعتباره عنصرًا أساسيًا في الغذاء اليومي للمواطنين، ولذلك تعمل الدولة على زيادة الإنتاج المحلي وتحسين أساليب الزراعة، بالتوازي مع ترشيد معدلات الاستهلاك، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الرسمي باسم مركز البحوث الزراعية، تفاصيل الجهود التي يجري تنفيذها لتطوير زراعة القمح، موضحًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لا يعتمد على زيادة المساحات المزروعة فقط، وإنما يتطلب أيضًا رفع إنتاجية الفدان وتطوير الأصناف وترشيد استهلاك القمح.

الزراعة على المصاطب ترفع إنتاجية القمح

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مركز البحوث الزراعية أن الزراعة على «المصاطب» تأتي ضمن أبرز أساليب الزراعة الحديثة التي يعمل المركز على نشرها بين المزارعين.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب يمكن أن يسهم في رفع إنتاجية محصول القمح بنسبة تصل إلى 30%، إلى جانب توفير كميات كبيرة من مياه الري وتحسين جودة المحصول.

وتساعد الزراعة على المصاطب في تحقيق استفادة أكبر من الموارد الزراعية والمائية، وهو ما يجعلها من الأساليب المهمة في خطة تطوير زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة مع الحاجة إلى زيادة الإنتاج مع الحفاظ على الموارد المتاحة.

أصناف جديدة من القمح بإنتاجية أعلى

ولفت عمارة إلى أن الباحثين المصريين نجحوا في تقليص الفترة الزمنية اللازمة لاستنباط أصناف وسلالات جديدة من القمح، لتتراوح حاليًا بين 6 و8 سنوات، بعدما كانت تستغرق نحو 12 عامًا في السابق.

ويستهدف هذا التطور إنتاج أصناف تتمتع بإنتاجية مرتفعة، إلى جانب قدرتها على مقاومة الأمراض والآفات، بما يساعد على تحسين إنتاجية المحاصيل وتقليل الخسائر التي قد يتعرض لها محصول القمح.

وتأتي هذه الجهود ضمن الاعتماد على البحث العلمي والتطوير الزراعي لزيادة إنتاجية وحدة الأرض، بدلًا من الاعتماد فقط على التوسع في المساحات المزروعة.

زيادة الإنتاج وحدها لا تكفي

وأكد المتحدث باسم مركز البحوث الزراعية أن زيادة إنتاج القمح تمثل جانبًا أساسيًا من معادلة تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكنها ليست العامل الوحيد، مشددًا على أهمية العمل في الوقت نفسه على ترشيد الاستهلاك.

وأوضح أن متوسط استهلاك الفرد في مصر يتجاوز 175 كيلوجرامًا سنويًا، في حين يبلغ المتوسط العالمي نحو 80 كيلوجرامًا، وهو ما يعكس ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلية مقارنة بالمعدلات العالمية.

ترشيد الاستهلاك جزء من الحل

ويعني ذلك أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح لا يرتبط فقط بزيادة المحصول، وإنما يتطلب أيضًا التعامل مع معدلات الاستهلاك وتقليل الفاقد والهدر، بما يضمن الاستفادة من الإنتاج المحلي بأكبر قدر ممكن.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مركز البحوث الزراعية، فإن الجمع بين زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك يمكن أن يسهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح.

معادلة الاكتفاء الذاتي من القمح

وتقوم الرؤية المطروحة على عدة محاور متكاملة، أبرزها تطوير أساليب الزراعة، وزيادة إنتاجية الفدان، واستنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض والآفات، إلى جانب ترشيد الاستهلاك.

الزراعة الاكتفاء الذاتي من القمح ترشيد الاستهلاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

خسوف القمر

خسوف القمر الجمعة.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة ومفاجأة في موعد رؤيتها

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

ترشيحاتنا

منتخب سيدات الطائرة يواصل التألق ويحسم صدارة المجموعة بالفوز على أوغندا في بطولة إفريقيا

منتخب سيدات الطائرة يواصل التألق ويحسم صدارة المجموعة بالفوز على أوغندا في بطولة إفريقيا

محمد الشناوي

بعد تجديد نجوم الأهلي.. تحرك جديد لتعديل عقد محمد الشناوي

عمر مرموش

بعد أيام من التكهنات.. ماريسكا يكشف تطورات رحيل عمر مرموش عن السيتي

بالصور

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

الكيلو بـ70 جنيها في الأسواق.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

فيديو

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد