الصين تعارض فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية إضافية على الواردات الصينية

أعربت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، عن معارضتها الشديدة لنظر الولايات المتحدة في فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 7.5 بالمائة على الواردات الصينية.

ووصفت الوزارة الخطوة الأمريكية بأنها مثال على التصرفات أحادية الجانب والحمائية التي تضفي الطابع السياسي على قضايا التجارة.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة هوانج لينج - في مؤتمر صحفي - إلى أن الولايات المتحدة قد بدأت تحقيقا بموجب المادة 301 في 16 اقتصادا، من بينها الصين، بذريعة "الفائض في الطاقة الإنتاجية".. مؤكدة أن الصين ستواصل متابعة أي إجراءات أمريكية لاحقة عن كثب وتقيمها بشكل شامل، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.