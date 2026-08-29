القبض على قائد سيارة نقل صدم شخصا في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشرمن قائد سيارة "نقل ثقيل" لقيامه بالإصطدام بسيارة ملاكى وأحد الأشخاص وإصابته في المنوفية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 أغسطس تبلغ لمركز شرطة قويسنا من شرطة النجدة بحدوث حادث سير بدائرة المركز ، وبالإنتقال تبين أنه حال سير قائد سيارة نقل ثقيل "سارية الترخيص" بأحد الطرق بدائرة المركز إصطدام بسيارة ملاكى وأحد الأشخاص ( يعمل منادى سيارات بمكان الحادث " وأصيب بكسور وجروح متفرقة وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم").

وبسؤال قائد السيارة يحمل رخصة قيادة سارية مقيم بمحافظة الغربية) ، اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نتيجة إختلال عجلة القيادة.

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.