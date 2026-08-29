خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة في كفر الشبخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص وأسرته بالتعدى عليه وأسرته بالضرب وإحداث إصابتهم والتهجم على منزلهم وتحطيم محتوياته والإستعانه ببعض الأشخاص من الخارجين عن القانون لإقتحام منزله بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 أغسطس تبلغ لقسم شرطة بيلا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص "أحدهم مصاب بكدمات وسحجات متفرقة)، وطرف ثان: (شخصان وسيدتان "إثنين منهم مصابان بسحجات وكدمات") ، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وبمواجهة القائم على النشر بشأن إستعانة المشكو فى حقهم ببعض الأشخاص من الخارجين عن القانون أقر بإدعائة الكاذب نكاية فى المشكو فى حقهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.