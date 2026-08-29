يمارس البلطجة ضد جيرانه .. القبض على سائق بسلاح أبيض في العجوزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وتهديدها والمواطنين بسلاح أبيض بالجيزة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/ الجارى تبلغ لقسم شرطة العجوزة من (القائمة على النشر وشقيقها "مصاب بجرح قطعى بالرأس" – مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (سائق - مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليهما بالسب وإحداث إصابة أحدهما بإستخدام "سلاح أبيض" لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال.

أمكن ضبط المشكو فى حقه وضبط بحوزته (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف ، وإتهم شقيق القائمة على النشر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بإستخدام "عصا خشبية".. وأمكن ضبط المذكور وتم بإرشاده ضبط العصا الخشبية "المستخدمة فى التعدى"، وبمواجهته أيد ماسبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





