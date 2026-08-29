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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على نصاب ادعى قدرته على إنهاء إجراءات الإفراج عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ماتم تداوله بعدد من الحسابات الشخصية والصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإنتحال صفة فرد شرطة بقطاع الحماية المجتمعية والزعم بقدرته على إنهاء إجراءات الإفراج عن نزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (ممرض بمصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ).. وبمواجهته أقر بقيامه بإدارة عدة صفحات للنصب والإحتيال على أهلية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والإستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات الإفراج عنهم وعقب تحويلهم مبالغ مالية له يقوم بغلق هاتفه، وأضاف بإرتكابه  (7 وقائع) بذات الأسلوب.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية الحسابات الشخصية فرد شرطة

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