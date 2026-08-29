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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مساحة عائلية ومحرك هايبرد.. ماذا تقدم بي واي دي XIA الجديدة؟

بي واي دي XIA
بي واي دي XIA
صبري طلبه

تقدم بي واي دي سيارتها XIA في الأسواق العالمية ضمن فئة الميني فان العائلية كبيرة الحجم، وتجمع السيارة بين محرك بنزين ومنظومة دفع كهربائية ضمن نظام هايبرد قابل للشحن، إلى جانب مجموعة من التجهيزات وأنظمة مساعدة السائق ووسائل الحماية.

تصميم بي واي دي XIA

تأتي بي واي دي XIA بهيكل يبلغ طوله 4,830 ملليمترًا، وعرضه 1,900 ملليمتر، بينما يصل الارتفاع إلى 1,495 ملليمترًا، مع قاعدة عجلات بطول 2,790 ملليمترًا، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,775 كيلوجرامًا، فيما تعتمد على عجلات من الألمنيوم بقياس 18 بوصة في الأمام والخلف، وتستخدم مصابيح LED للمصابيح الأمامية والخلفية، إضافة إلى إضاءة نهارية LED.

بي واي دي XIA

بطارية قابلة للشحن ومدى كهربائي 120 كم

تعتمد السيارة على بطارية بسعة 15.87 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 120 كيلومترًا، بينما يبلغ استهلاك الطاقة 13.6 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، كما تحصل على خزان وقود بسعة 65 لترًا.

بي واي دي XIA

محرك بي واي دي XIA

تعمل XIA بمنظومة هايبرد بالقابس تجمع بين محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي. 

وينتج المحرك البنزين قوة تبلغ 101 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 126 نيوتن متر، بينما تصل قوة المحرك الكهربائي إلى 215 حصانًا ويبلغ عزمه 260 نيوتن متر.

وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام FWD.

بي واي دي XIA

الأداء ومعدل تسارع بي واي دي XIA

تصل السرعة القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، وتحتاج بي واي دي XIA إلى 7.5 ثانية للانتقال من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

بي واي دي XIA بي واي دي XIA سيارة بي واي دي XIA مواصفات بي واي دي XIA

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