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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
إسلام مقلد

أعلن الجهاز الفني لفريق أتلتيكو مدريد التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إشبيلية، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، في لقاء مرتقب يسعى خلاله الفريق المدريدي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.

ويقود يان أوبلاك حراسة مرمى أتلتيكو مدريد، بينما يعتمد الفريق على مجموعة من أبرز عناصره في الخطوط الدفاعية والوسط والهجوم.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إشبيلية

جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، دافيد هانكو، مارك بوبيل، جريمالدو.

خط الوسط: بابلو باريوس، جوليانو سيميوني، ألكسندر سورلوث، راسموس هولموند، لي كانج إن.

خط الهجوم: أليكس باينا، أديمولا لوكمان.

أتلتيكو مدريد يبحث عن حسم المواجهة

ويحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا على إشبيلية، اليوم السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وتنطلق المباراة في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لمواصلة بدايتهما القوية.

إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 4 نقاط، بعدما استهل مشواره بالفوز على مالاجا بهدفين دون رد، قبل التعادل مع فياريال بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية.

في المقابل، يقدم إشبيلية بداية مثالية، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين أمام رايو فاييكانو  2-1 وأتلتيك بلباو  3-1، ليجمع 6 نقاط ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

وأعلن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، غياب الأرجنتيني جوليان ألفاريز عن مواجهة إشبيلية، في ضربة قوية للفريق، خاصة مع استمرار الغموض حول مستقبل اللاعب ورغبته في الرحيل عن النادي.

ويفتقد أتلتيكو خدمات روبن لو نورمان بسبب الإيقاف، بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام فياريال، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية ألكسندر سورلوث للمشاركة.

ويسعى أتلتيكو إلى العودة بالنقاط الثلاث من ملعب إشبيلية، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، بينما يأمل أصحاب الأرض في مواصلة انطلاقتهم المميزة وتحقيق انتصار جديد يعزز موقعهم في المراكز المتقدمة.

كان إشبيلية قد تفوق على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في آخر مواجهة بين الفريقين خلال أبريل الماضي، لكن أتلتيكو حقق الفوز في ثلاث من آخر أربع مواجهات جمعتهما.

أتلتيكو مدريد إشبيلية بطولة الدوري الإسباني

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