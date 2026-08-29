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حج القرعة 2027 .. خطوات التقديم هاتفيًا وأبرز شروط القبول ومتابعة الطلب
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حج القرعة 2027 .. خطوات التقديم هاتفيًا وأبرز شروط القبول ومتابعة الطلب

حج
حج
محمد غالي

تستعد وزارة الداخلية لموسم حج القرعة لعام 1448 هجريا الموافق 2027 ميلاديا من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية المبكرة، وتحديد قواعد وضوابط التقديم بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج

حج

وتستمر الوزارة في استقبال طلبات التقدم لحج القرعة حتى يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026، مع إتاحة التقديم من خلال مراكز وأقسام الشرطة بمختلف المحافظات، إلى جانب التقديم الإلكتروني والتليفوني.

وأعلنت الوزارة أن إجراء القرعة العلنية للمتقدمين سيتم إلكترونيا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وفقا للجدول الزمني الذي تحدده الإدارة العامة للشؤون الإدارية لاحقا.

موعد التقديم في حج القرعة 2027

تستمر وزارة الداخلية في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء حج القرعة لموسم 1448 هجريا حتى الخميس 27 أغسطس 2026، وذلك من خلال القنوات التي حددتها الوزارة للتقديم، مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد وسداد الرسوم المقررة حتى يتم تسجيل الطلب وقبوله.

وتجرى القرعة وفقا للحصة المخصصة لكل محافظة، على أن يكون محل إقامة المتقدم هو المثبت في بطاقة الرقم القومي وقت تقديم الطلب.

طرق التقديم في حج القرعة 2027

حددت وزارة الداخلية 3 طرق أمام المواطنين الراغبين في التقدم لحج القرعة، وهي التقديم المباشر من خلال مراكز وأقسام الشرطة، والتقديم الإلكتروني، بالإضافة إلى التقديم عبر الهاتف.

التقديم من خلال أقسام الشرطة

يمكن للمواطن التقدم شخصيا إلى أي مركز أو قسم شرطة على مستوى الجمهورية دون التقيد بمحل الإقامة، مع تقديم أصل بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

حج

التقديم الإلكتروني للحج

يمكن تقديم طلب حج القرعة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية.

التقديم التليفوني للحج

أتاحت الوزارة كذلك إمكانية التقديم من خلال مركز تلقي اتصالات الحجاج عبر الرقم 0227983000.

وأكدت وزارة الداخلية أن سداد الرسوم المقررة يعد شرطا أساسيا لتسجيل الطلب وقبوله، سواء تم السداد نقديا من خلال أقسام الشرطة أو باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة عند التقديم إلكترونيا.

شروط التقديم في حج القرعة 2027

وضعت وزارة الداخلية عددا من الضوابط المنظمة لعملية التقديم، من أبرزها أن يكون المتقدم لأداء فريضة الحج ممن لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، مع ضرورة توقيع إقرار يفيد بذلك.

كما يشترط التقديم من خلال جهة تنظيمية واحدة فقط، سواء حج القرعة أو السياحة أو التضامن، ولا يسمح للمواطن بالتقدم لأكثر من جهة.

وبمجرد غلق باب التقديم يصبح الطلب مسجلا ضمن الجهة التي تقدم إليها المواطن، ولا يجوز تعديل الطلب أو إلغاؤه إلا بعد إعلان نتيجة القرعة.

شروط السن والمرافق في حج القرعة

يشترط أن يكون المتقدم والمرافق مصريي الجنسية وكاملي الأهلية القانونية.

ولا يجوز أن يقل سن المتقدم بمفرده سواء من الرجال أو السيدات عن 21 عاما، بينما يشترط ألا يقل سن المرافق الوجوبي عن 18 عاما.

أما المرافق غير الوجوبي فيسمح له بالتقديم اعتبارا من سن 12 عاما، أي مواليد 28 يناير 2015 وما قبلها.

ويتم احتساب السن وفقا لتاريخ 28 يناير 2027 الموافق 20 شعبان 1448 هجريا.

شروط صلة القرابة بين المتقدم والمرافق

يشترط أن تكون صلة القرابة بين المتقدم والمرافق في حدود الدرجة الرابعة، مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت صلة القرابة في حالة الفوز.

وفي حال عدم تمكن الفائز من إثبات صلة القرابة المطلوبة بالنسبة للمرافق الوجوبي، يتعين عليه ترشيح مرافق بديل تتوافر فيه الشروط المحددة، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يتم إلغاء الطلب بالكامل.

حج

الفئات الممنوعة من السفر لأداء الحج

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الحالات الصحية التي لا يسمح لها بالمشاركة في موسم الحج، في ضوء محددات الاستطاعة الصحية والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية.

وتشمل الفئات المحظورة من السفر مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل كلوي، ومرضى تليف الرئة والحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي.

كما تشمل الحالات المصابة بأمراض عصبية أو نفسية أو عقلية تؤثر على الإدراك، أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، بالإضافة إلى مرضى الزهايمر وحالات الشيخوخة المصحوبة بالخرف.

وتتضمن قائمة الحالات غير المسموح لها بالسفر السيدات الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أو من تعاني من حمل خطر في أي مرحلة من مراحل الحمل، إلى جانب مرضى السرطان النشط الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي.

كما يحظر سفر المصابين بالأمراض المعدية النشطة التي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة داخل التجمعات، ومن بينها السل الرئوي المفتوح والحميات النزفية، بالإضافة إلى حالات السمنة المفرطة المرضية والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.

التطعيمات المطلوبة للحجاج

يشترط على الفائزين بحج القرعة استكمال التطعيمات الطبية الإلزامية قبل السفر، وفقا للاشتراطات الصحية المعمول بها.

ويأتي في مقدمة هذه التطعيمات لقاح الالتهاب السحائي الرباعي، على أن يتم الحصول على التطعيمات المطلوبة قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات، بالإضافة إلى أي تطعيمات أخرى قد تحددها السلطات الصحية المصرية أو السعودية.

عقوبة تقديم بيانات أو تقارير طبية غير صحيحة

شددت وزارة الداخلية على ضرورة تسجيل البيانات الصحيحة عند تقديم طلب حج القرعة، مؤكدة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع بصورة مباشرة على عاتق المتقدم.

ويتعرض من يثبت تقديمه بيانات غير صحيحة أو تقارير طبية مخالفة للحقيقة للمساءلة القانونية، كما يحق لمكتب شؤون حجاج جمهورية مصر العربية إلغاء التأشيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عودة الحاج من الأراضي المقدسة على نفقته الخاصة، دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

تعليمات مهمة للفائزين بحج القرعة

دعت وزارة الداخلية جميع الحجاج إلى الالتزام بمواعيد رحلات السفر والعودة المحددة والمدونة على تذاكر الطيران، وعدم مخالفة برامج التفويج المقررة، بما يساهم في تنظيم حركة الحجاج وضمان تنفيذ خطة السفر والعودة بصورة آمنة ومنظمة.

ومن المقرر أن تعلن الإدارة العامة للشؤون الإدارية لاحقا الجدول الزمني الخاص بإجراء القرعة العلنية إلكترونيا عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالفائزين بموسم حج القرعة لعام 1448 هجريا الموافق 2027 ميلاديا.

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